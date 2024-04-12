Giriş Tarihi: 12.04.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
09:25
SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM | Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti
Son dakika Malatya hissedilen deprem haberi geldi. Pütürge merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları