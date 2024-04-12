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Haberler Galeri SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM | Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 12.04.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 09:25

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM | Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

Son dakika Malatya hissedilen deprem haberi geldi. Pütürge merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM | Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat merkez üssü Pütürge olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Malatya'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar.

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM | Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

SON DAKİKA MALATYA DEPREM!

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer: Pütürge Malatya

Tarih:2024-04-12

Saat:08:44:25 TSİ

Derinlik:5.0

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SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM | Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM | Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM | Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 12:13 merkez üssü Elbistan olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

SON DAKİKA