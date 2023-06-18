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Haberler Galeri Son dakika: MİT, Garson'u çözdü 320 bin kişi deşifre oldu! FETÖ'nün 16 yıllık istihbarat arşivi ele geçirildi
Giriş Tarihi: 18.06.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 08:11

Son dakika: MİT, Garson'u çözdü 320 bin kişi deşifre oldu! FETÖ'nün 16 yıllık istihbarat arşivi ele geçirildi

FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasının başındaki isimlerin sekreteryasında görev aldığı belirtilen "Garson" kod adlı gizli tanık, 2017 yılında bir cep telefonu ve iki SD kart verip itirafçı olmuştu. SD kartların yüzde 30'luk bölümü açılıp Emniyetteki FETÖ yapılanmasının bir bölümü çözülürken, kartların yüzde 70 kısmı ise özel programlarla şifrelendiği için açılamamıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yıl süren çalışmanın ardından SD karttaki tüm şifreler çözülerek veriler açığa çıkarıldı.

Halit TURAN
Son dakika: MİT, Garson’u çözdü 320 bin kişi deşifre oldu! FETÖ’nün 16 yıllık istihbarat arşivi ele geçirildi

2017 yılında Fetullahçı Terör örgütünün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında üst düzey örgüt yöneticilerinin sekreteryasında görev aldığını belirten bir kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek "Garson" adıyla Tanık Koruma Kanunu prosedürü uygulanarak "gizli tanık" yapıldı.

Son dakika: MİT, Garson’u çözdü 320 bin kişi deşifre oldu! FETÖ’nün 16 yıllık istihbarat arşivi ele geçirildi

Örgüt üyesi, o dönem savcılığa bir cep telefonu ile iki ayrı SD kartta teslim etti. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı çalışan tüm personelin çeşitli kodlar verilerek haklarındaki bilgilerin tespit ve kayıt altına alındığı "Güncel Lise Kitabı" başlıklı dosyada Garson tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi.

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Son dakika: MİT, Garson’u çözdü 320 bin kişi deşifre oldu! FETÖ’nün 16 yıllık istihbarat arşivi ele geçirildi

"2015 Mart alan" başlığı içerisindeki dosyada örgüt içinde yer almayanların "AD", daha önce sohbetlere katılmış ancak irtibatını kesenlerin "C", örgüt üyesi olmayan ancak muhafazakar olduğu değerlendirilerek örgüte dahil etme potansiyeli görülen kişilerin de "Dil" ibaresiyle fişlendiği ortaya çıkmıştı.

Son dakika: MİT, Garson’u çözdü 320 bin kişi deşifre oldu! FETÖ’nün 16 yıllık istihbarat arşivi ele geçirildi

O dönem yapılan çalışmalarda SD kartların yüzde 30'luk bölümü açıldıktan sonra deşifre edilen 4 bin 700 FETÖ üyesine Türkiye genelinde operasyonlar yapıldı.

Son dakika: MİT, Garson’u çözdü 320 bin kişi deşifre oldu! FETÖ’nün 16 yıllık istihbarat arşivi ele geçirildi

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI SD KARTLARI 7 YILDA ÇÖZDÜ
Garson kod adlı gizli tanığın verdiği özel programlarla şifrelenen SD kartların yüzde yüzde 70'lik kısmı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 7 yıl süren çalışmalarıyla açıldı. Çözülen SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halindeki tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivi çıktı.

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