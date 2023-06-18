Son dakika: MİT, Garson’u çözdü 320 bin kişi deşifre oldu! FETÖ’nün 16 yıllık istihbarat arşivi ele geçirildi

Örgüt üyesi, o dönem savcılığa bir cep telefonu ile iki ayrı SD kartta teslim etti. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı çalışan tüm personelin çeşitli kodlar verilerek haklarındaki bilgilerin tespit ve kayıt altına alındığı "Güncel Lise Kitabı" başlıklı dosyada Garson tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi.



