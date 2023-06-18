Giriş Tarihi: 18.06.2023 06:29
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
08:11
Son dakika: MİT, Garson'u çözdü 320 bin kişi deşifre oldu! FETÖ'nün 16 yıllık istihbarat arşivi ele geçirildi
FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasının başındaki isimlerin sekreteryasında görev aldığı belirtilen "Garson" kod adlı gizli tanık, 2017 yılında bir cep telefonu ve iki SD kart verip itirafçı olmuştu. SD kartların yüzde 30'luk bölümü açılıp Emniyetteki FETÖ yapılanmasının bir bölümü çözülürken, kartların yüzde 70 kısmı ise özel programlarla şifrelendiği için açılamamıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yıl süren çalışmanın ardından SD karttaki tüm şifreler çözülerek veriler açığa çıkarıldı.