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Haberler Galeri SON DAKİKA… Muhittin Palazoğlu her şeyi itiraf etti! Murat Ongun rüşvet tezgahını eşi Gözden Ongun üzerinden yönetmiş!
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:06 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:06

SON DAKİKA… Muhittin Palazoğlu her şeyi itiraf etti! Murat Ongun rüşvet tezgahını eşi Gözden Ongun üzerinden yönetmiş!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. Bu kapsamda aralarında Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan Muhittin Palazoğlu, kirli çarkı tek tek anlattı. Gözdem Ongun'un şirketi Byzag'a firari Emrah Bağdatlı'nın tedhitvari mesajları üzerine kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation isimli reklam firması üzerinden 600 bin TL gönderildiğini açıkladı.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA… Muhittin Palazoğlu her şeyi itiraf etti! Murat Ongun rüşvet tezgahını eşi Gözden Ongun üzerinden yönetmiş!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı.

SON DAKİKA… Muhittin Palazoğlu her şeyi itiraf etti! Murat Ongun rüşvet tezgahını eşi Gözden Ongun üzerinden yönetmiş!

Bu kapsamda aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve yardımcısı Begüm Çelikdelen ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı.

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SON DAKİKA… Muhittin Palazoğlu her şeyi itiraf etti! Murat Ongun rüşvet tezgahını eşi Gözden Ongun üzerinden yönetmiş!

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bazı şüphelilerin anlattıkları, rüşvet tezgahının nasıl döndüğünü kanıtladı. Öyle ki Gözdem Ongun'un sahibi olduğu Byzag Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinden rüşvet alındığı iddiası ortaya atıldı.

SON DAKİKA… Muhittin Palazoğlu her şeyi itiraf etti! Murat Ongun rüşvet tezgahını eşi Gözden Ongun üzerinden yönetmiş!

Dosyada 'şüpheli' olarak ifadesi alınan Muhittin Palazoğlu, kirli çarkı tek tek anlattı. Öyle ki Gözdem Ongun'un şirketi Byzag'a firari Emrah Bağdatlı'nın tedhitvari mesajları üzerine kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation isimli reklam firması üzerinden 600 bin TL gönderildiğini vurguladı.

SON DAKİKA… Muhittin Palazoğlu her şeyi itiraf etti! Murat Ongun rüşvet tezgahını eşi Gözden Ongun üzerinden yönetmiş!

İHALE PARALARI ONGUN'UN EŞİNİN ŞİRKETİNE!

Bu ifadenin ardından Byzag Sanat'ın şirket hesabının incelenmesi sonrasında, İBB'nin ihale verdiği birçok reklam firmasından para gönderildiği ortaya çıktı.