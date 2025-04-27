SON DAKİKA… Muhittin Palazoğlu her şeyi itiraf etti! Murat Ongun rüşvet tezgahını eşi Gözden Ongun üzerinden yönetmiş!

Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
12:06
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. Bu kapsamda aralarında Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan Muhittin Palazoğlu, kirli çarkı tek tek anlattı. Gözdem Ongun'un şirketi Byzag'a firari Emrah Bağdatlı'nın tedhitvari mesajları üzerine kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation isimli reklam firması üzerinden 600 bin TL gönderildiğini açıkladı.