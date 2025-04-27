Murat Ongun eşi üzerinden rüşvet mi tezgahladı? | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 51'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da bulunuyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
Murat Ongun eşi üzerinden rüşvet mi tezgahladı? | Video 27.04.2025 | 16:02
05:27
05:09
İBB korumalarının taşıdığı iki bavulda ne vardı? | Video 27.04.2025 | 15:56
15:46
27 Nisan 2007’de neler oldu? | Video 27.04.2025 | 15:56
10:48
Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisinin açılışını yaptı | Video 27.04.2025 | 08:38
00:53
03:49
Mahmut Övür | PKK kongresi ve Barzani’nin rolü 26.04.2025 | 16:04
02:46
Haşmet Babaoğlu | Haftanın Notları: Korku, zihni sislendirir 26.04.2025 | 16:02
04:01
Melih Altınok | Sokağa çıkılacak vakit eve giriyorlar 26.04.2025 | 16:00
04:48
Bercan Tutar | Grönland ve Filistin’e karşılık Ukrayna, Tayvan ve Suriye mi? 26.04.2025 | 15:59
05:36
Okan Müderrisoğlu | Bir CHP klâsiği ve tipik örneği! 26.04.2025 | 15:56
04:14
Salih Tuna | Kahramanınız elden gidiyor! 26.04.2025 | 15:54
27:35
07:00
Başkan Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Programına video mesaj gönderdi 26.04.2025 | 11:00
03:30
05:18
Melih Altınok | En güzel hikâye Şener Hoca’nınki 25.04.2025 | 16:41
04:06
Nebi Miş | Deprem gerçeği ve heba edilen yıllar 25.04.2025 | 16:37
08:53
Yavuz Donat | İstanbul raporu 25.04.2025 | 16:36
03:56
Mahmut Övür | ‘Siyasi arsızlık’ 25.04.2025 | 16:34
04:19
Hilal Kaplan | Deprem ‘fırsatı’ 25.04.2025 | 16:32