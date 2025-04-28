Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
13:31
SON DAKİKA... Murat Ongun rüşvet ağını eşi üzerinden yönetmişti: Gözdem Ongun’un şirketine ödeme yapan firmalar belli oldu!
SON DAKİKA… İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öyle ki Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği ortaya çıktı. Yolsuzluk soruşturması dosyasında Gözdem Ongun'un şirketine ödeme yapan firmalar da yer aldı.