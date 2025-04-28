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Haberler Galeri SON DAKİKA... Murat Ongun rüşvet ağını eşi üzerinden yönetmişti: Gözdem Ongun’un şirketine ödeme yapan firmalar belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:31

SON DAKİKA... Murat Ongun rüşvet ağını eşi üzerinden yönetmişti: Gözdem Ongun’un şirketine ödeme yapan firmalar belli oldu!

SON DAKİKA… İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öyle ki Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği ortaya çıktı. Yolsuzluk soruşturması dosyasında Gözdem Ongun'un şirketine ödeme yapan firmalar da yer aldı.

SABAH
SON DAKİKA... Murat Ongun rüşvet ağını eşi üzerinden yönetmişti: Gözdem Ongun’un şirketine ödeme yapan firmalar belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik 2. dalga operasyon sonrası örgüt yöneticilerinden Murat Ongun'un rüşvet ağına dair yeni bilgilere ulaşıldı. Örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Murat Ongun, basına yaptığı açıklamada lüks konutunun yıllık kirası olan 3 milyon 700 bin TL'yi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımı ile ödediğini açıklamıştı.

SON DAKİKA... Murat Ongun rüşvet ağını eşi üzerinden yönetmişti: Gözdem Ongun’un şirketine ödeme yapan firmalar belli oldu!

ÖZEL HESAPTAN 4 MİLYON 500 BİN TL!

Ev kirası için 2024'te ödenen yıllık tutarın bizzat Murat Ongun'un eşi Zeynep tarafından yapıldığı, ancak Zeynep Ongun hesabına İmamoğlu'na ait bir hesaptan değil; özel bir firmaya ait hesaptan 4 milyon 500 bin TL ödeme geldiği anlaşıldı. Öte yandan çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü Yöneticisi Murat Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği belirlendi.

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SON DAKİKA... Murat Ongun rüşvet ağını eşi üzerinden yönetmişti: Gözdem Ongun’un şirketine ödeme yapan firmalar belli oldu!

EMRAH BAĞDATLI İLE BASKI KURUP PARA İSTEMİŞLER

Bu süreçte Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın ihale alan firmalara baskı yaptığı, Bağdatlı'nın temasa geçtiği firmalara Ongun'un eşine para göndermezlerse işlerinin yürümeyeceğine dair tehditler savurduğu, bu yöndeki iletişimlere dair adli makamların elinde tespitler bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA... Murat Ongun rüşvet ağını eşi üzerinden yönetmişti: Gözdem Ongun’un şirketine ödeme yapan firmalar belli oldu!

İŞTE ONGUN'UN EŞİNE RÜŞVET ÖDEMESİ YAPAN FİRMALAR

Gelen ihbarlar üzerine MASAK ile çalışan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Zeynep Ongun'un hesabına İBB'den ve özellikle Medya A.Ş.'den ihale alan çok sayıda firmadan yüklü miktarlarda ödemeler yapıldığını belgelediği anlaşıldı. Bu firmalar belirlendi.

SON DAKİKA... Murat Ongun rüşvet ağını eşi üzerinden yönetmişti: Gözdem Ongun’un şirketine ödeme yapan firmalar belli oldu!

Zeynep Ongun'un rüşvete aracılık ve örgüt üyeliği suçuna karışmasına neden olan ödemeleri yapan firmalar arasında; Adstation Event, Aktif Spor, Aslım Reklam, ECM Yapım, Ed İletişim, KMD Reklam, Lap Turizm, Mürettebat Medya, Peripol İletişim, Pluto Lojistik, Syk Roll Organizasyon, Urbanmedia Reklam gibi firmalar bulunuyor.