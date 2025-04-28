SON DAKİKA... Murat Ongun rüşvet ağını eşi üzerinden yönetmişti: Gözdem Ongun’un şirketine ödeme yapan firmalar belli oldu!

ÖZEL HESAPTAN 4 MİLYON 500 BİN TL!

Ev kirası için 2024'te ödenen yıllık tutarın bizzat Murat Ongun'un eşi Zeynep tarafından yapıldığı, ancak Zeynep Ongun hesabına İmamoğlu'na ait bir hesaptan değil; özel bir firmaya ait hesaptan 4 milyon 500 bin TL ödeme geldiği anlaşıldı. Öte yandan çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü Yöneticisi Murat Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği belirlendi.