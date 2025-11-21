Son Dakika | Öcalan ile görüşme nasıl olacak? Fotoğraf, görüntü ve ses kaydı... İşte kulislere yansıyan son bilgiler!

Güler, toplantı sonrası "İmralı'ya gidilmesine sıcak baktıklarını ve oylama olursa olumlu oy kullanacaklarını" açıkladı. Güler, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak AK Partili ismin ise daha sonra belirleneceğini aktardı.

AK Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alternatifli bir liste sunulacak. İmralı'ya gidecek isim konusunda son kararı Erdoğan verecek. MHP ve DEM Parti'den de İmralı görüşmesine destek mesajları geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun bu konuda katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile karar alabileceğini kaydetti.