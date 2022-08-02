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Haberler Galeri SON DAKİKA: Pelosi'nin ABD-Tayvan ziyareti sonrası Dünya Savaşı mı? Çin: Bu gece başlıyoruz
Giriş Tarihi: 02.08.2022 20:34 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 20:50

SON DAKİKA: Pelosi'nin ABD-Tayvan ziyareti sonrası Dünya Savaşı mı? Çin: Bu gece başlıyoruz

Son dakika bilgileri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Çin-Tayvan-ABD hattında tansiyon yüksek. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağının Tayvan'a ulaşmasının ardından Çin Savunma Bakanlığı kritik bir açıklamada bulundu. Çin 'Bu gece başlıyoruz' diyerek büyük bir gözdağı verdi. Çin, bu geceden itibaren Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurdu. Konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağı bildirildi. Kimileri için ise yeni bir Dünya Savaşı yaklaşıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Pelosi’nin ABD-Tayvan ziyareti sonrası Dünya Savaşı mı? Çin: Bu gece başlıyoruz

Çin Savunma Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağının Tayvan'a ulaşmasının ardından, bu geceden itibaren Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurdu.

SON DAKİKA: Pelosi’nin ABD-Tayvan ziyareti sonrası Dünya Savaşı mı? Çin: Bu gece başlıyoruz

FÜZE TESTİ- UZUN MESAFE TOP ATIŞLARI!

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, yaptığı açıklamada, Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağını bildirdi.

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SON DAKİKA: Pelosi’nin ABD-Tayvan ziyareti sonrası Dünya Savaşı mı? Çin: Bu gece başlıyoruz

Sözcü Tan, tatbikatların, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine karşı koyma, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunma amacını taşıdığını" vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaşmıştı.

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SON DAKİKA: Pelosi’nin ABD-Tayvan ziyareti sonrası Dünya Savaşı mı? Çin: Bu gece başlıyoruz

ZİYARET ORTALIĞI GERDİ

Pelosi'nin açıklanan gezi programında yer almayan ziyaret, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Pelosi'nin inişinin ardından ziyareti kınadığını bildirdi.

SON DAKİKA: Pelosi’nin ABD-Tayvan ziyareti sonrası Dünya Savaşı mı? Çin: Bu gece başlıyoruz

Çin Savunma Bakanlığı, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artmıştı.

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