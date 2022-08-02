SON DAKİKA: Pelosi’nin ABD-Tayvan ziyareti sonrası Dünya Savaşı mı? Çin: Bu gece başlıyoruz

FÜZE TESTİ- UZUN MESAFE TOP ATIŞLARI!

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, yaptığı açıklamada, Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağını bildirdi.