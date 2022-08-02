SON DAKİKA: Pelosi’nin ABD-Tayvan ziyareti sonrası Dünya Savaşı mı? Çin: Bu gece başlıyoruz

Giriş Tarihi: 02.08.2022 20:34
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
20:50
Son dakika bilgileri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Çin-Tayvan-ABD hattında tansiyon yüksek. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağının Tayvan'a ulaşmasının ardından Çin Savunma Bakanlığı kritik bir açıklamada bulundu. Çin 'Bu gece başlıyoruz' diyerek büyük bir gözdağı verdi. Çin, bu geceden itibaren Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurdu. Konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağı bildirildi. Kimileri için ise yeni bir Dünya Savaşı yaklaşıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...