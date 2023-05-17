Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | PKK'dan ikinci tur açıklaması: Kızılelmacı Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı sürecek!
Giriş Tarihi: 17.05.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 11:21

Son dakika | PKK'dan ikinci tur açıklaması: Kızılelmacı Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı sürecek!

Son dakika haberler: Seçim sürecinde peş peşe yayınladıkları videolarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık olarak Cumhurbaşkanı adayı ilan eden ve destekleyen terör örgütü PKK elebaşları ikinci tur için de kolları sıvadı. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan sığındığı mağaradan yayınladığı videoda Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı, turancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Son dakika | PKK’dan ikinci tur açıklaması: Kızılelmacı Erdoğan’a karşı Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı sürecek!

Son dakika haberler: Terör örgütü PKK ikinci tur seçimleri için de HDP kitlesini Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirerek destek vereceğini açıkladı. Örgüt yöneticilerinden Duran Kalkan terör inlerinden yayınladığı videoda 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakın süreceği mesajını verdi. Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı ve turancı olduğunu söyleyen Duran Kalkan buna karşı 7'li masayı destekleyeceklerinin altını çizdi.

Son dakika | PKK’dan ikinci tur açıklaması: Kızılelmacı Erdoğan’a karşı Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı sürecek!

İLK TURDA AĞIR YENİLGİ

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk tur seçimi önde tamamlarken Cumhur İttifakı de seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi. Kemal Kılıçdaroğlu ise aldığı yenilgi sonrası saatlerce kayıplara karıştıktan sonra masalara vurarak çektiği 'BURADAYIM BE' videosu ile yeniden ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | PKK’dan ikinci tur açıklaması: Kızılelmacı Erdoğan’a karşı Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı sürecek!

TERÖRİSTLERİ HAPİSTEN ÇIKARMA HEVESİ BOĞAZINDA DÜĞÜM OLMUŞ!

Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın ve siyasi kolu HDP'nin desteklediği 7'li Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 bin oy fark attı. Alınan yenilgi seçim öncesi teröristleri hapisten çıkarma konusunda oldukça hevesli olan ve Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Kandil'i rahatsız etti.

Son dakika | PKK’dan ikinci tur açıklaması: Kızılelmacı Erdoğan’a karşı Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı sürecek!

"MASA KENDİNİ İYİ ANLATAMADI"

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları masa bileşenlerine kendilerini iyi anlatamadıklarını salık verirken ittifaka devam edecekleri sinyalini de verdi.

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan ikinci tur açıklaması: "Kızılelmacı Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu ittifakı sürecek" | Video

Son dakika | PKK’dan ikinci tur açıklaması: Kızılelmacı Erdoğan’a karşı Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı sürecek!

Terör örgütü PKK'nın kanalına konuşan Duran Kalkan, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü itiraf etti.

SON DAKİKA