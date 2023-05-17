Giriş Tarihi: 17.05.2023 08:15
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
11:21
Son dakika | PKK'dan ikinci tur açıklaması: Kızılelmacı Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı sürecek!
Son dakika haberler: Seçim sürecinde peş peşe yayınladıkları videolarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık olarak Cumhurbaşkanı adayı ilan eden ve destekleyen terör örgütü PKK elebaşları ikinci tur için de kolları sıvadı. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan sığındığı mağaradan yayınladığı videoda Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı, turancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.