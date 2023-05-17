PKK elebaşı Duran Kalkan'dan ikinci tur açıklaması: "Kızılelmacı Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu ittifakı sürecek" | Video
Seçim sürecinde peş peşe yayınladıkları videolarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık olarak Cumhurbaşkanı adayı ilan eden ve destekleyen terör örgütü PKK elebaşları ikinci tur için de kolları sıvadı. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan sığındığı mağaradan yayınladığı videoda Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı, turancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.
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