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Haberler Galeri SON DAKİKA | Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı! Tarihi proje böyle yapıldı: Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz...
Giriş Tarihi: 14.05.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 15:55

SON DAKİKA | Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı! Tarihi proje böyle yapıldı: Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz...

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında Rize mitingindeki "Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz, anladım siz havalimanı istiyorsunuz" sözleriyle başlayan Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı. Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı hem mühendislik hem de estetik açıdan birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Havalimanı, bölgenin ekonomisine, turizmine ve kültürüne büyük katkılar sağlayacak. İşte Rize-Artvin havalimanının özellikleri...

SON DAKİKA | Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı! Tarihi proje böyle yapıldı: Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz...

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olan Rize Artvin Havalimanı açıldı.

SON DAKİKA | Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı! Tarihi proje böyle yapıldı: Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz...

Bölgenin engebeli coğrafi yapısı nedeniyle karada yapımı mümkün olmayan havalimanı yeri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) teknik ekiplerince deniz dolgusuna karar verildi. Yurt içinden ve yurt dışından tüm uçuşların yapılabileceği havalimanı için gereken mania ve ulaşım hesapları yapılıp, en uygun alan Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkisi olarak belirlendi.

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SON DAKİKA | Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı! Tarihi proje böyle yapıldı: Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz...

MİMAR SİNAN'IN SÜLEYMANİYE'DEKİ 'ÖN YÜKLEME' TEKNİĞİ KULLANILDI

Havalimanında her yıl binlerce uçağın iniş ve kalkış yapacağı pist ve üst yapı tesisleri olacağından, eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558 yılında yaptığı Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanıldı.

Tarihi proje böyle yapıldı! İşte Rize-Artvin Havalimanı'nın yapılış hikayesi... | Video

SON DAKİKA | Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı! Tarihi proje böyle yapıldı: Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz...

Yöntemle havalimanında yapı yüküne eş değer geçici toprak dolgu inşa edildi. Belli bir süre bekletilen ve sonra kaldırılan toprakla birlikte konsolidasyon oturmaları en aza indirildi. Pist uzunluğundan yaklaşma ışıklarına, kaplama tipi ve kalınlığından oturma öngörülerine ve önlemlerine kadar onlarca farklı alanda hassas hesaplamalar yapıldı ardından 3 Nisan 2017'de temeli atılan havalimanında deniz dolgusuna geçildi.

SON DAKİKA | Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı! Tarihi proje böyle yapıldı: Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz...

DALGIÇLAR DEVREDE! 1 MİLYON METREKÜP MALZEME ÇEKİLDİ

Çağın en ileri inşaat ve yapım teknolojilerinin kullanıldığı inşaatta, deniz tabanındaki gevşek kum dolgu sahasından uzaklaştırıldı. Bunun için tarama gemisiyle deniz tabanından 1 milyon metreküp malzeme çekildi.

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