Giriş Tarihi: 14.05.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 15:55

SON DAKİKA | Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı! Tarihi proje böyle yapıldı: Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz...

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında Rize mitingindeki "Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz, anladım siz havalimanı istiyorsunuz" sözleriyle başlayan Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı. Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı hem mühendislik hem de estetik açıdan birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Havalimanı, bölgenin ekonomisine, turizmine ve kültürüne büyük katkılar sağlayacak. İşte Rize-Artvin havalimanının özellikleri...