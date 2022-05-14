Tarihi proje böyle yapıldı! İşte Rize-Artvin Havalimanı’nın yapılış hikayesi... | Video

2014 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize mitingindeki "Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz, anladım siz havalimanı istiyorsunuz" sözleri sonrası Rize ve Artvin'e ortak hizmet verecek havalimanı için harekete geçilmişti. Bugün ise açılışı yapılıyor. İşte Rize-Artvin Havalimanı’nın yapılış hikayesini anlatan o video...