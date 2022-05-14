Video Haber Tarihi proje böyle yapıldı! İşte Rize-Artvin Havalimanı’nın yapılış hikayesi... | Video
Tarihi proje böyle yapıldı! İşte Rize-Artvin Havalimanı’nın yapılış hikayesi... | Video

Tarihi proje böyle yapıldı! İşte Rize-Artvin Havalimanı’nın yapılış hikayesi... | Video

14.05.2022 | 15:05

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2014 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize mitingindeki "Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz, anladım siz havalimanı istiyorsunuz" sözleri sonrası Rize ve Artvin'e ortak hizmet verecek havalimanı için harekete geçilmişti. Bugün ise açılışı yapılıyor. İşte Rize-Artvin Havalimanı’nın yapılış hikayesini anlatan o video...

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