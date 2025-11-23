Son dakika! Rüşvet araçlarıyla seçim çalışması! İtiraflar İmamoğlu suç örgütünün işleyişini ortaya koydu

KONUTUNDA TESLİM EDİLDİ

Ödemelerin bir kısmı Bakırköy'deki ek hizmet binasında, büyük kısmı ise Florya'daki başkanlık konutunda elden teslim edildi. Paraların büyük bölümü, Keleş'in abisi Zafer Keleş veya yakınındaki isimler tarafından alındı. Şüphelinin iddiaları, dosyaya giren teknik incelemelerle desteklendi. Araçların para teslimi günlerindeki Plaka Takip Sistemi (PTS) geçiş görüntüleri, sanıkların aynı bölgelerde bulunduklarını gösteren HTS (telefon takip) verileri, Ahmet Sarı'nın ifadelerini doğrulayan deliller arasında yer aldı.

Sarı, şirketinin İBB ve iştiraklerinden 3 milyar TL'nin üzerinde alacağı için rüşvete zorlandığını, 2024'ün haziran ayından sonra ödeme yapmayı reddettiği için hiçbir alacağının ödenmediğini de ifade etti.