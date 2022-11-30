Son dakika | SABAH, FETÖ kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk’ü buldu; Köstebek gibi...

FRANKFURT YAKINLARINDA GÖRÜNTÜLEDİK

SABAH Özel İstihbarat Ekipleri Almanya'da aylardır araştırdığı firari emniyet müdürü Mehmet Karabörk'ün Frankfurt yakınlarında izine rastladı. Kamudan ihraç olan Avukat eşi Vahide Bayram Karabörk'le Bredowstrabe 10 35576 Wetzlar'da 'Muhammed Bayram' adıyla saklanan Karabörk, İstanbul'da kebapçılık yapan bir işadamının Almanya'daki inşaatında şantiye şefi olarak çalıştığı dönemdeki görüntüleri, dolandırılan bir vatandaş tarafından gizlice çekilip sosyal medya hesaplarına yansıtılmıştı. Sosyal medya hesaplarında deşifre olan Karabörk; daha sonra eşi Vahide Bayram'la boşandığını öne sürerek evini ayırdı. Karabörk'ün amacı hem yeni adresini gizlemek hem de Alman devletinin verdiği binlerce euro'luk yardımı dolandırmak maksadıyla kendi ve eşi adına iki ayrı kanaldan almaktı. Alman devletine göstermelik resmi boşanma süreçleri başlatan Karabörk ise gerçekte eşiyle birlikte yaşıyor. Ancak Alman resmi makamlarına boşanma sebebiyle ayrı bir ikametgâhta oturduğunu da ispatlamak zorundaydı. Karabörk'de Weztlar Bölgesi Hermannsteiner Strabe 94 numaralı yerde sadece kaçak siyasi mültecilerin kaldığı bir adrese taşındı. SABAH Özel İstihbarat birimleri Mehmet Karabörk'ü bu adresten çıkarken ve Weztlar da farklı noktalarda bisikletle seyahat ederken görüntüledi. Karabörk'ün hemen hemen her akşam Golden Goal adlı mekanda bahis oynadığını tespit ettik. Akşam 18 sıralarında evden çıkan Karabörk gece 23.00 sıralarına kadar bu mekanda elinde sigarası eğleniyor. FETÖ militanı Mehmet Karabörk'ün halen Almanya'da Mehmet Sait Mutlu kod adıyla mahrem birimlerde görev almaya devam ediyor.