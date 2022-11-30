Giriş Tarihi: 30.11.2022 07:15
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
07:15
Son dakika | SABAH, FETÖ kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk'ü buldu; Köstebek gibi...
Son dakika haberler: SABAH, TSK'ya kumpas olarak adlandırılan Ergenekon, Balyoz, Danıştay Suikasti, MİT tırları soruşturmaları, Hrant Dink Suikasti, İhsan Güven Suikasti ve Cumhuriyet Gazetesi'nin 3 ayrı kez bombalanması gibi önemli olayların ve cinayetlerin aydınlatılmasını engellemek amacıyla kurulan kumpas soruşturmalarının mimarı firari eski Emniyet Müdürü Mehmet Karabörk'ü Almanya'da buldu. Akşam 18.00 sıralarında evinden çıkan Karabörk vaktini, gece 23.00 sıralarına kadar mesken tuttuğu bahis salonunda geçiriyor.