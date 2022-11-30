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Haberler Galeri Son dakika | SABAH, FETÖ kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk'ü buldu; Köstebek gibi...
Giriş Tarihi: 30.11.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 07:15

Son dakika | SABAH, FETÖ kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk'ü buldu; Köstebek gibi...

Son dakika haberler: SABAH, TSK'ya kumpas olarak adlandırılan Ergenekon, Balyoz, Danıştay Suikasti, MİT tırları soruşturmaları, Hrant Dink Suikasti, İhsan Güven Suikasti ve Cumhuriyet Gazetesi'nin 3 ayrı kez bombalanması gibi önemli olayların ve cinayetlerin aydınlatılmasını engellemek amacıyla kurulan kumpas soruşturmalarının mimarı firari eski Emniyet Müdürü Mehmet KarabörkAlmanya'da buldu. Akşam 18.00 sıralarında evinden çıkan Karabörk vaktini, gece 23.00 sıralarına kadar mesken tuttuğu bahis salonunda geçiriyor.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika | SABAH, FETÖ kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk’ü buldu; Köstebek gibi...

Son dakika haberler: SABAH Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa yapılanmasına yönelik ifşaatlarına devam ediyor. Önce Almanya'da Cevheri Güven, İsveç'te Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, ve Levent Kenez'den sonra İsveç'teki örgütün en karanlık ismi olan Mustafa Kemal Şirin'i bulmuştu.

SABAH Özel İstihbarat ekipleri, Almanya devleti tarafından 02 Ekim 2019 tarihinde verilen siyasi mülteci hakkı 01 Ekim 2022 tarihinde dolan firari eski Emniyet Müdürü Mehmet Karabörk'ü Frankfurt yakınlarındaki Wetzlar bölgesinde 4 yıldır saklandığı ininde görüntülemeyi başardı. İstanbul Emniyeti TEM Şube Sağ ( C) Büro Amiri olarak uzun süre görev yapan Karabörk, dönemin kudretli savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Mehmet Ali Pekgüzel'le Ergenekon ve Danıştay kumpaslarının 'Ergenekon Operasyon Grup Amiri' sıfatıyla bire bir sevk ve idaresini yönetti!

Son dakika | SABAH, FETÖ kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk’ü buldu; Köstebek gibi...

FRANKFURT YAKINLARINDA GÖRÜNTÜLEDİK

SABAH Özel İstihbarat Ekipleri Almanya'da aylardır araştırdığı firari emniyet müdürü Mehmet Karabörk'ün Frankfurt yakınlarında izine rastladı. Kamudan ihraç olan Avukat eşi Vahide Bayram Karabörk'le Bredowstrabe 10 35576 Wetzlar'da 'Muhammed Bayram' adıyla saklanan Karabörk, İstanbul'da kebapçılık yapan bir işadamının Almanya'daki inşaatında şantiye şefi olarak çalıştığı dönemdeki görüntüleri, dolandırılan bir vatandaş tarafından gizlice çekilip sosyal medya hesaplarına yansıtılmıştı. Sosyal medya hesaplarında deşifre olan Karabörk; daha sonra eşi Vahide Bayram'la boşandığını öne sürerek evini ayırdı. Karabörk'ün amacı hem yeni adresini gizlemek hem de Alman devletinin verdiği binlerce euro'luk yardımı dolandırmak maksadıyla kendi ve eşi adına iki ayrı kanaldan almaktı. Alman devletine göstermelik resmi boşanma süreçleri başlatan Karabörk ise gerçekte eşiyle birlikte yaşıyor. Ancak Alman resmi makamlarına boşanma sebebiyle ayrı bir ikametgâhta oturduğunu da ispatlamak zorundaydı. Karabörk'de Weztlar Bölgesi Hermannsteiner Strabe 94 numaralı yerde sadece kaçak siyasi mültecilerin kaldığı bir adrese taşındı. SABAH Özel İstihbarat birimleri Mehmet Karabörk'ü bu adresten çıkarken ve Weztlar da farklı noktalarda bisikletle seyahat ederken görüntüledi. Karabörk'ün hemen hemen her akşam Golden Goal adlı mekanda bahis oynadığını tespit ettik. Akşam 18 sıralarında evden çıkan Karabörk gece 23.00 sıralarına kadar bu mekanda elinde sigarası eğleniyor. FETÖ militanı Mehmet Karabörk'ün halen Almanya'da Mehmet Sait Mutlu kod adıyla mahrem birimlerde görev almaya devam ediyor.

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Son dakika | SABAH, FETÖ kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk’ü buldu; Köstebek gibi...

ÖRGÜT BAĞLILIĞI YÜKSEK

1996 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak meslek hayatına başlayan ve emniyetin Terörle Mücadele birimlerinde uzun yıllar görev yapan ihraç emniyet müdürü Mehmet Karabörk, örgüt tarafından tüm emniyet mensuplarının kodlamalarla fişlendiği ve "GARSON" adlı gizli tanıktan elde edilen dijital verilerde FETÖ'ye bağlılığı üst seviyede olarak kodlanan bir isim olarak göze çarpıyor.

Son dakika | SABAH, FETÖ kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk’ü buldu; Köstebek gibi...

SÖZDE İTİRAFÇI YAPILDI

Karabörk, 23 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Karabörk tutuklanınca adeta gizli bir el devreye girdi ve FETÖ kumpaslarının mimarını hapisten çıkmasına neden olan bir sözde itirafçı oyunu devreye sokuldu. Karabörk, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevinde kaldığı 4. ayında herhangi bir dilekçe yazmamasına rağmen, cezaevinden daha önce şube müdürlüğünü yaptığı Adana TEM Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Son dakika | SABAH, FETÖ kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk’ü buldu; Köstebek gibi...

TAHLİYE OLDU SOLUĞU YURT DIŞINDA ALDI

Burada Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Daire Başkanlığı'ndan gelen özel bir ekip tarafından gizli tanık ifadesi hazırlandı. Adana TEM Şube, Karabörk için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gizli tanık yapılması için başvurdu. Adana Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Avşar tarafından 14 Kasım 2016 tarihinde Karabörk'e 'AFYON' kod ismi verildi ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, göstermelik bir ifade verdi. Bu ifadeden sonra hakkında dava açıldı ve çıktığı ilk duruşma tarihi olan 3 Ağustos 2017'de adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Karabörk, örgüt için kritik öneme sahip olması nedeniyle tahliye edildikten sonra yasadışı yollarla Hatay'da görev yapan üst düzey bir kamu görevlisi akrabasının desteğiyle yurtdışına kaçırıldı.

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