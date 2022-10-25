Giriş Tarihi: 25.10.2022 07:01
Güncelleme Tarihi: 25.10.2022
08:32
Son dakika | SABAH, Kumpasın beyni Murat Çetiner'i buldu! FETÖ'nün yeni yuvası İsveç'ten flaş görüntüler
FETÖ'nün yasadışı dinleme ekibinin beyni olan Bylock kullanıcısı eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner'i İsveç'te bulduk. Teröristlere kucak açan İsveç, Çetiner'e de sahip çıkmış. Örgüte yakın iki isimle teknoloji firması kuran Çetiner, bir başka şirkette de siber güvenlik uzmanı kadrosunda. Çetiner, İsveç'te Türkiye düşmanlığı faaliyetlerinden arta kalan zamanlarda göl kenarında yürüyüş yapıyor