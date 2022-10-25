Son dakika | SABAH, Kumpasın beyni Murat Çetiner’i buldu! FETÖ’nün yeni yuvası İsveç’ten flaş görüntüler

SİBER GÜVENLİK UZMANI

Murat Çetiner'in, Adalet Bakanlığı'nın uluslararası iade listesinde olup 11 Fetullahçı ile her yerde aranmasına rağmen, Stockholm merkezde bulunan İsveç sermayeli Avrupa'nın otopark denetim alanında en büyük şirketlerinden olan 'Easypark' adlı otopark firmasında siber güvenlik alanında üst düzeyde uzman olarak çalıştığını gözlemledik.