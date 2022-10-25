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Haberler Galeri Son dakika | SABAH, Kumpasın beyni Murat Çetiner'i buldu! FETÖ'nün yeni yuvası İsveç'ten flaş görüntüler
Giriş Tarihi: 25.10.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 08:32

Son dakika | SABAH, Kumpasın beyni Murat Çetiner'i buldu! FETÖ'nün yeni yuvası İsveç'ten flaş görüntüler

FETÖ'nün yasadışı dinleme ekibinin beyni olan Bylock kullanıcısı eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner'i İsveç'te bulduk. Teröristlere kucak açan İsveç, Çetiner'e de sahip çıkmış. Örgüte yakın iki isimle teknoloji firması kuran Çetiner, bir başka şirkette de siber güvenlik uzmanı kadrosunda. Çetiner, İsveç'te Türkiye düşmanlığı faaliyetlerinden arta kalan zamanlarda göl kenarında yürüyüş yapıyor

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika | SABAH, Kumpasın beyni Murat Çetiner’i buldu! FETÖ’nün yeni yuvası İsveç’ten flaş görüntüler

SABAH Özel İstihbarat birimleri, yurtdışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari isimlerini saklandıkları inlerinde tek tek görüntülemeye devam ediyor. FETÖ'nün amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten FETÖ firarisi Cevheri Güven'i Almanya'da, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt ve Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'i İsveç'te bulan SABAH Özel İstihbarat, 17-25 Aralık ve Selam Tevhid kumpaslarındaki illegal teknik dinleme evraklarının altında imzası bulunan eski emniyet müdürü Murat Çetiner'i yine İsveç Stockholm'de günler süren saha araştırmasıyla saklandığı ininde buldu.

Son dakika | SABAH, Kumpasın beyni Murat Çetiner’i buldu! FETÖ’nün yeni yuvası İsveç’ten flaş görüntüler

Çetiner, Akersberga Bölgesi Tallsattravagen 199 numaralı adreste bulunan, 13 Aralık 2017'de 559140-0519 kuruluş numarasıyla kurulan Jaisy Health AB adlı tıp teknolojileri geliştiren şirketin ortaklarından biri. Şirketin diğer ortakları ise Fetullahçı yapılanmaya yakın CEO olarak görev yapan Hüseyin Aytuğ ve Hasan Basri Çelebi.

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Son dakika | SABAH, Kumpasın beyni Murat Çetiner’i buldu! FETÖ’nün yeni yuvası İsveç’ten flaş görüntüler

GÖL KENARINDA YÜRÜYÜŞ: SABAH Özel İstihbarat Servisi, Fetullahçı firari teknik istihbaratçı Emniyet Müdürü Murat Çetiner'i, saklandığı ikametgâhından hafta sonu eşiyle birlikte gezmeye çıktıktan sonra, evlerinin yakın bölgesindeki gezi alanında görüntülemeyi başardı. Eşiyle önce alışveriş merkezine doğru giderken ani bir kararla U dönüşü yaparak bir doğa parkına yönelen Çetiner, göl kenarında eşiyle dolaştığı sırada yağmurun bastırmasıyla koşar adımlarla aracına bindi. SABAH ekibi tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etmeyen Çetiner çifti daha sonra bir alışveriş merkezine gitti. Alışverişin ardından evlerinin yolunu tuttu.

Fotoğraflar: Çağrı Oğuz

Son dakika | SABAH, Kumpasın beyni Murat Çetiner’i buldu! FETÖ’nün yeni yuvası İsveç’ten flaş görüntüler

SİBER GÜVENLİK UZMANI
Murat Çetiner'in, Adalet Bakanlığı'nın uluslararası iade listesinde olup 11 Fetullahçı ile her yerde aranmasına rağmen, Stockholm merkezde bulunan İsveç sermayeli Avrupa'nın otopark denetim alanında en büyük şirketlerinden olan 'Easypark' adlı otopark firmasında siber güvenlik alanında üst düzeyde uzman olarak çalıştığını gözlemledik.

Son dakika | SABAH, Kumpasın beyni Murat Çetiner’i buldu! FETÖ’nün yeni yuvası İsveç’ten flaş görüntüler

ÖRGÜTE 'YÜREKTEN BAĞLI' KODUYLA KAYITLI
Murat Çetiner, 17-25 yargı ve emniyet kumpasları çerçevesinde gözaltına alınmış, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra da İsveç'e firar etmişti. Garson adlı mahrem imamdan ele geçirilen flaş bellekte A5 olarak (örgüte yürekten bağlı) kodlanan Çetiner, darbe girişiminden 13 gün önce FETÖ yayın organı Nokta dergisinin patlayan bomba kapağını sosyal medyadan paylaşarak darbe olacağını belirtmişti.

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