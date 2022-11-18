BU KEZ FARKLI KIYAFET

SABAH'ın ulaştığı son dakika görüntüleri 4 Kasım tarihli… Katil Ahlam Albashir 4 Kasım 2022 günü saat 17.30'da keşif için İstiklal Caddesi'ne geliyor. Bu kez üzerinde mavi bir kot pantolon var. Başı ise olay günündeki gibi siyah bir başörtüsü ile kapalı. Elinde yine gül bulunan Albashir İstiklal'de kalabalık arasında ilerliyor.