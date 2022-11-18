Giriş Tarihi: 18.11.2022 08:50
Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
09:01
Son dakika | SABAH Terörist Ahlam Albashir'in keşif görüntüsüne ulaştı! Farklı kıyafet ve elinde yine gül var
Son dakika haberler: Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23)'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. 4 Kasım günü İstiklal Caddesi'ndeki keşfini yapan teröristin katliam gününde olduğu gibi elinde gül ile kalabalık arasında ilerlediği görülüyor.