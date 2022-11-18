Alçak saldırının öncesinde keşfe çıkmış! İstiklal teröristinin keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan ve altı vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 101 kişinin ise yaralandığı bombalı hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23’in İstiklal Caddesi’ndeki keşif görüntüleri ortaya çıktı.