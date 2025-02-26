Giriş Tarihi: 26.02.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
09:51
SON DAKİKA | Savcılık İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderdi! İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişle sahip olduğu lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı gönderdi. Savcılık ayrıca, İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığının ve açık benzer şekilde yatay geçiş yapanların varsa isimlerinin bildirilmesini istedi.