Savcılık İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderdi! Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişle sahip olduğu lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı gönderdi. Savcılık ayrıca, İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığının ve açık benzer şekilde yatay geçiş yapanların varsa isimlerinin bildirilmesini istedi.