Giriş Tarihi: 01.12.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
11:55
SON DAKİKA… Suriye rejimi PKK/YPG’ye alan açtı: SMÖ terör koridorunu engelledi!
SON DAKİKA… 13 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye'de gerilim bir kez daha tırmandı. Kendi iktidarını korumak için yarım milyondan fazla Suriyeliyi katleden ve zorunlu göçe zorlayan Esad, bu kez terör örgütü PKK/YPG ile anlaştı. Güvenlik kaynakları ise Esad'ın muhaliflerin düzenlediği operasyon ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybettiğini ve bu noktaları terör örgütüne teslim ettiğini açıkladı. Suriye Milli Ordusu'nun operasyonları ile terör koridorunun engellendiği vurgulandı.