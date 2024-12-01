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Haberler Galeri SON DAKİKA… Suriye rejimi PKK/YPG’ye alan açtı: SMÖ terör koridorunu engelledi!
Giriş Tarihi: 01.12.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 11:55

SON DAKİKA… Suriye rejimi PKK/YPG’ye alan açtı: SMÖ terör koridorunu engelledi!

SON DAKİKA… 13 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye'de gerilim bir kez daha tırmandı. Kendi iktidarını korumak için yarım milyondan fazla Suriyeliyi katleden ve zorunlu göçe zorlayan Esad, bu kez terör örgütü PKK/YPG ile anlaştı. Güvenlik kaynakları ise Esad'ın muhaliflerin düzenlediği operasyon ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybettiğini ve bu noktaları terör örgütüne teslim ettiğini açıkladı. Suriye Milli Ordusu'nun operasyonları ile terör koridorunun engellendiği vurgulandı.

Halit TURAN
SON DAKİKA… Suriye rejimi PKK/YPG’ye alan açtı: SMÖ terör koridorunu engelledi!

Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu.

SON DAKİKA… Suriye rejimi PKK/YPG’ye alan açtı: SMÖ terör koridorunu engelledi!

Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep'e yönelik operasyonunun başlaması ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetti. Bu durum Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden oldu. PKK/YPG'ye de alan açıldı.

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SON DAKİKA… Suriye rejimi PKK/YPG’ye alan açtı: SMÖ terör koridorunu engelledi!

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlarken, bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi, örgüte ait ağır silahlar da bölgeye sevk edilmeye başlandı.

SON DAKİKA… Suriye rejimi PKK/YPG’ye alan açtı: SMÖ terör koridorunu engelledi!

HAİN PLAN

PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak görürken, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu.

SMO'dan PKK'ya Özgürlük Şafağı Operasyonu | Video

SON DAKİKA… Suriye rejimi PKK/YPG’ye alan açtı: SMÖ terör koridorunu engelledi!

Ancak, terör örgütünün bu planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozuldu.

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