SON DAKİKA… Suriye rejimi PKK/YPG’ye alan açtı: SMÖ terör koridorunu engelledi!

Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep'e yönelik operasyonunun başlaması ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetti. Bu durum Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden oldu. PKK/YPG'ye de alan açıldı.