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SMO'dan PKK'ya Özgürlük Şafağı Operasyonu | Video

SMO'dan PKK'ya Özgürlük Şafağı Operasyonu | Video

01.12.2024 | 11:15

Güvenlik kaynaklarına göre Suriye'de muhalifler Halep'i ele geçirirken Suriye sahasında da yeni hareketlilikler başladı. Suriye rejiminin kaybettiği yerleri kendisine fırsat gören PKK, bu bölgeyi kontrol altına almak için ağır silah sevkiyatları düzenlendi. Ancak bu terör koridoru planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozulurken Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatılarak bölge kontrol altına alındı.

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