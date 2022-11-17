Son dakika | Taksim İstiklal’deki terör saldırısının failleri için hesap vakti: Terörist Ahlam Albashir 4 günü orada geçirdi

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin titiz çalışması ve operasyonuyla 10.5 saatte yakalanan, dört gündür gözaltında olan ve tek kişilik nezarethanede tutulan terörist Ahlam Albashir ile birlikte 49 kişi daha gözaltına alınmıştı.