Giriş Tarihi: 17.11.2022 08:03
Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
09:30
Son dakika | Taksim İstiklal'deki terör saldırısının failleri için hesap vakti: Terörist Ahlam Albashir 4 günü orada geçirdi
Taksim patlaması son dakika haberleri: İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23) ve gözaltına alınan diğer suç ortakları adliyeye sevk edildi. Dört gündür gözaltına olan terörist Ahlam Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi.