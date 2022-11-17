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Haberler Galeri Son dakika | Taksim İstiklal'deki terör saldırısının failleri için hesap vakti: Terörist Ahlam Albashir 4 günü orada geçirdi
Giriş Tarihi: 17.11.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:30

Son dakika | Taksim İstiklal'deki terör saldırısının failleri için hesap vakti: Terörist Ahlam Albashir 4 günü orada geçirdi

Taksim patlaması son dakika haberleri: İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23) ve gözaltına alınan diğer suç ortakları adliyeye sevk edildi. Dört gündür gözaltına olan terörist Ahlam Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi.

EMİR SOMER
Son dakika | Taksim İstiklal’deki terör saldırısının failleri için hesap vakti: Terörist Ahlam Albashir 4 günü orada geçirdi

Son dakika haberler: Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23) ve gözaltına alınan diğer suç ortaklarının adliyeye sevki başladı. Terörist Ahlam Albashir ve suç ortakları sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürülecekler.

Son dakika | Taksim İstiklal’deki terör saldırısının failleri için hesap vakti: Terörist Ahlam Albashir 4 günü orada geçirdi

Dört gündür gözaltına olan terörist Ahlam Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi. Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK, saldırının izlerini yok etmek için Ahlam Albashir'in infazının talimatını vermişti. Ahlam Albashir'in Yunanistan'a götürülüp bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'nda infaz edilmesinin planlandığı terör örgütü üyelerini yazışmalarında ortaya çıkmıştı.

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Son dakika | Taksim İstiklal’deki terör saldırısının failleri için hesap vakti: Terörist Ahlam Albashir 4 günü orada geçirdi

Geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve altı vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı bombalı hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından suç ortaklarıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA: İstiklal'deki saldırının failleri adliyeye sevk edildi! | Video

Son dakika | Taksim İstiklal’deki terör saldırısının failleri için hesap vakti: Terörist Ahlam Albashir 4 günü orada geçirdi

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin titiz çalışması ve operasyonuyla 10.5 saatte yakalanan, dört gündür gözaltında olan ve tek kişilik nezarethanede tutulan terörist Ahlam Albashir ile birlikte 49 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Son dakika | Taksim İstiklal’deki terör saldırısının failleri için hesap vakti: Terörist Ahlam Albashir 4 günü orada geçirdi

Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK, saldırının izlerini yok etmek için dört günlük gözaltı süresini nezarethanede tek başına geçiren Ahlam Albashir'in infazının talimatını vermişti. Ahlam Albashir'in Yunanistan'a götürülüp bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'nda infaz edilmesinin planlandığı bölücü terör örgütü PKK üyelerinin yazışmalarında ortaya çıkmıştı. Kadın terörist Ahlam Albashir'in suç ortağı olan firari Bilal Hassan ise aranıyor.

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