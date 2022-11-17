SON DAKİKA: İstiklal'deki saldırının failleri adliyeye sevk edildi! | Video

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İstanbul’da meydana gelen bombalı saldırıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olarak yakalanan bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye bağlı hücre ağındaki failler, yoğun güvenlik önlemleri altında bu sabah sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Şüpheliler oradan da adliyeye sevk edildi. Eylemi gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ve diğer 49 kişi bugün hakim karşısına çıkacak.
TERÖRİSTİN İTİRAFLARIYLA SURİYE'DE BİR HÜCRE ÜYESİ YAKALANDI
Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlanırken, eylemde olay yerine patlayıcıyı koyan Ahlam Albashir adlı kadın teröristin çapraz sorguda verdiği ifadelerle Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de dün akşam düzenlenen operasyonda 'Hüsam, kod adlı 1 şüpheli daha gözaltına alındı.
Kanlı saldırıda bombacı kadın teröriste yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 'Hüsam' kod adlı PKK/YPG mensubu, Türk güvenlik ve istihbarat birimlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Dün akşam yakalanan 'Hüsam' kod adlı hücre üyesiyle birlikte eylemde doğrudan ya da dolaylı olarak parmağı olan 51 şüpheli gözaltına alınmış oldu.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ÖNCE HASTANEYE, ORADAN ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER
Azez'de yakalanan hücre üyesinin önümüzdeki günlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilmesi beklenirken, polisteki ifade işlemleri sona eren saldırının bir numaralı faili Ahlam Albashir, bombayı kadın teröriste veren Bilal Hassan isimli firari durumdaki PKK/YPG mensubunu İstanbul'dan Edirne'ye götüren Ammar Jarkas, Albashir'i eylemden sonra Esenler'den Küçükçekmece'deki hücre evine aktaran Ahmed Jarkas ile iki teröristi olay tarihinde Esenler ilçesinden alıp Beyoğlu'na götüren Yasir El-Korali'nin de aralarında bulunduğu 50 kişi adliyeye sevk edildi.
İTİRAF ETTİĞİ ÇOK KRİTİK BİLGİLER VAR
İstanbul'un en kalabalık caddelerinden İstiklal Caddesi'nde sivil hedeflere yönelik yapılan saldırının kilit ismi Ahlam Albashar, dün 8 kişiden oluşan ve Arapça bilen uzman bir ekip tarafından sorgulanmıştı.
Terörle Mücadele Şubesinde çapraz sorguya alınan teröristin, Suriye'deki PKK/YPG yönetiminden verilen eylem talimatına ilişkin güvenlik birimleri için kritik öneme sahip bilgiler paylaştığı öğrenildi.