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Haberler Galeri Son dakika | Terör örgütü PKK'ya pençe vuruldu; İşte sıradaki adım
Giriş Tarihi: 25.11.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 07:36

Son dakika | Terör örgütü PKK'ya pençe vuruldu; İşte sıradaki adım

Son dakika haberler: Mehmetçik, Pençe operasyonlarıyla Irak'ın kuzeyinde 40 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturdu. Şimdi sırada Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturma hedefi var. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan operasyonda son durum ve bundan sonrası için atılacak adımlara ilişkin edinilen son dakika bilgileri

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Terör örgütü PKK’ya pençe vuruldu; İşte sıradaki adım

Türkiye'nin 3 yılı aşkın süredir Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de sürdürdüğü "Pençe" operasyonlarında elde edilen sonuçlar masaya yatırıldı. Devletin zirvesinde yapılan değerlendirmelere göre Pençe operasyonlarının sonuçları ve hedefler şöyle:

Son dakika | Terör örgütü PKK’ya pençe vuruldu; İşte sıradaki adım

40 KİLOMETRELİK DERİNLİK: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu ile 40 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturuldu. Böylece dağların zirvesinden başlayan Türkiye-Irak sınırı, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi açısından 40 kilometre Irak içlerine çekilmiş oldu.

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Son dakika | Terör örgütü PKK’ya pençe vuruldu; İşte sıradaki adım

MAĞARALAR TEMİZLENDİ, SÖZDE YÖNETİM KAÇTI: Güvenlik güçleri, operasyon sırasında terör örgütünün dağlardaki mağaralarını da temizleyerek güvenlik şeridini oluşturdu.

Son dakika | Terör örgütü PKK’ya pençe vuruldu; İşte sıradaki adım

Temizlenen bölgedeki mağaralarda yaşayan eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri kaçmak zorunda kaldı.

Son dakika | Terör örgütü PKK’ya pençe vuruldu; İşte sıradaki adım

MAĞARADAN APARTMAN YAPMIŞLAR: Mehmetçiğin kahramanca temizlik yaptığı yüzlerce mağarada en dikkat çeken şey, hilti başta olmak üzere mağaralar açmaya yarayan inşaat malzemelerinin bulunmasıydı.

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