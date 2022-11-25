Son dakika | Terör örgütü PKK’ya pençe vuruldu; İşte sıradaki adım

Türkiye'nin 3 yılı aşkın süredir Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de sürdürdüğü "Pençe" operasyonlarında elde edilen sonuçlar masaya yatırıldı. Devletin zirvesinde yapılan değerlendirmelere göre Pençe operasyonlarının sonuçları ve hedefler şöyle:

