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OTOMATİK OYNAT
04:13
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya pençe vuruldu; İşte sıradaki adım! | Video 25.11.2022 | 09:24
07:01
İstanbul’da suya yüzde 25 oranında zam yapıldı | Video 25.11.2022 | 08:39
01:31
Durdurulan otobüslerde KADES uygulaması | Video 24.11.2022 | 23:12
00:56
Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 24.11.2022 | 22:45
00:16
03:29
Ukrayna’da yıkılan stratejik Antonovski Köprüsü görüntülendi | Video 24.11.2022 | 21:20
00:09
Mersin’de motoru alev alan araç cayır cayır yandı | Video 24.11.2022 | 21:18
47:09
00:48
Karkamış halkından Ümit Özdağ'a soğuk duş! İlçeden kovdular | Video 24.11.2022 | 20:59
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Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor | Video 24.11.2022 | 16:31
02:49
04:56
Okan Müderrisoğlu | "Çembere al, temizle, Suriye ile kontrol et!" 24.11.2022 | 16:16
03:38
Mehmet Barlas | Kentsel dönüşüm Düzce'deki faciayı önledi 24.11.2022 | 16:09
04:38
Hasan Basri Yalçın | Normalleşme tartışmalarının sığ ve gerçek dışı zemini 24.11.2022 | 16:07
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AK Parti TikTok'ta! İşte ilk paylaşım | Video 24.11.2022 | 16:01
04:12
Mahmut Övür | İmamoğlu il binasını bastı mı? 24.11.2022 | 16:03
20:21
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Milyonluk vurgun yapan şebeke yakayı ele verdi | Video 24.11.2022 | 00:15
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Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi | Video 23.11.2022 | 23:04
Son dakika haberler: Mehmetçik, Pençe operasyonlarıyla Irak'ın kuzeyinde 40 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturdu. Şimdi sırada Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturma hedefi var. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan operasyonda son durum ve bundan sonrası için atılacak adımlara ilişkin edinilen son dakika bilgileri...