Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya pençe vuruldu; İşte sıradaki adım! | Video

Son dakika haberler: Mehmetçik, Pençe operasyonlarıyla Irak'ın kuzeyinde 40 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturdu. Şimdi sırada Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturma hedefi var. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan operasyonda son durum ve bundan sonrası için atılacak adımlara ilişkin edinilen son dakika bilgileri...