Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:46
SON DAKİKA! TUSAŞ'a saldıran teröristle ilgili şok detay: Ağabeyi CHP'li belediyede amir çıktı! Saldırı sonrası...
Son dakika haber: Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine yapılan alçak saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Terörist Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyinin İzmir'deki CHP'li Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalıştığı belirlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı'nın ise açıklaması pes dedirtti.