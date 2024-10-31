Video Haber TUSAŞ teröristinin ağabeyi Çiğli Belediyesinde güvenlik amirliği yapmış | Video
TUSAŞ teröristinin ağabeyi Çiğli Belediyesinde güvenlik amirliği yapmış | Video

TUSAŞ teröristinin ağabeyi Çiğli Belediyesinde güvenlik amirliği yapmış | Video

31.10.2024 | 12:38

Ankara’da TUSAŞ tesislerine yapılan hain saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek’in ağabeyinin Çiğli Belediyesinde güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıktı. Saldırının hemen ardından işe gelmeyi bırakan kadın teröristin ağabeyinin belediye tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi.

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Geçtiğimiz günlerde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine gerçekleştirilen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi de yaralanmıştı.

Hain saldırıda teröristlerden canlı bomba olarak kendisini patlatan İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyinin 13 yıldır Çiğli Belediyesinde çalıştığı ortaya çıktı. Ağabey Davut Alçiçek'in Çiğli Belediyesinde silahlı güvenlik amiri olarak görev yaptığı ve hain saldırı sonrası işe gelmeyi bıraktığı öğrenildi. Bunun üzerine ise teröristin ağabeyinin belediye tarafından işten çıkartıldığı belirtildi.

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