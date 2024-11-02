Ağabeyi CHP’li belediyede amir çıkmıştı! TUSAŞ’a saldıran teröristle ilgili flaş detay: Kardeşi de belediye çalışanı çıktı

'VALİLİK'E YAZI YAZDIK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Otogarı'nın açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerden birinin İZENERJİ A.Ş.'de çalışan kardeşi hakkında İzmir Valiliği'ne yazı yazdıklarını söyleyen Başkan Tugay, "Bu kişi uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başlamış. Bizim kendisine dair gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.