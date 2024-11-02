Giriş Tarihi: 02.11.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024
16:41
Ağabeyi CHP'li belediyede amir çıkmıştı! TUSAŞ'a saldıran teröristle ilgili flaş detay: Kardeşi de belediye çalışanı çıktı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik alçak terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in, Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalışan ağabeyi D.A.'nın işine son verilmesinin ardından Alçiçek'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.