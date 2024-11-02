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Giriş Tarihi: 02.11.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:41

Ağabeyi CHP'li belediyede amir çıkmıştı! TUSAŞ'a saldıran teröristle ilgili flaş detay: Kardeşi de belediye çalışanı çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik alçak terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in, Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalışan ağabeyi D.A.'nın işine son verilmesinin ardından Alçiçek'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

DHA
Ağabeyi CHP’li belediyede amir çıkmıştı! TUSAŞ’a saldıran teröristle ilgili flaş detay: Kardeşi de belediye çalışanı çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan ve yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip olan TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'deki terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirtildi.

Ağabeyi CHP’li belediyede amir çıkmıştı! TUSAŞ’a saldıran teröristle ilgili flaş detay: Kardeşi de belediye çalışanı çıktı

DİĞER KARDEŞİ DE BELEDİYE ÇALIŞANIYMIŞ!

Alçiçek'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

TUSAŞ teröristinin ağabeyi Çiğli Belediyesinde güvenlik amirliği yapmış | Video

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Ağabeyi CHP’li belediyede amir çıkmıştı! TUSAŞ’a saldıran teröristle ilgili flaş detay: Kardeşi de belediye çalışanı çıktı

'VALİLİK'E YAZI YAZDIK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Otogarı'nın açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerden birinin İZENERJİ A.Ş.'de çalışan kardeşi hakkında İzmir Valiliği'ne yazı yazdıklarını söyleyen Başkan Tugay, "Bu kişi uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başlamış. Bizim kendisine dair gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ağabeyi CHP’li belediyede amir çıkmıştı! TUSAŞ’a saldıran teröristle ilgili flaş detay: Kardeşi de belediye çalışanı çıktı
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Ağabeyi CHP’li belediyede amir çıkmıştı! TUSAŞ’a saldıran teröristle ilgili flaş detay: Kardeşi de belediye çalışanı çıktı
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