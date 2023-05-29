Son dakika | Yeni kabinede kimler olacak? Başkan Erdoğan’ın A takımı için ilk açıklama: Bakanlar Kurulu için tarih verdi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri zaferle tamamlamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde kimler olacak? Yeni Bakanlar Kurulu nasıl şekillenecek ve ne zaman açıklanacak? Külliye'den yeni kabine, isimler ve tarihle ilgili önemli son dakika açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada Mehmet Şimşek ismiyle ilgili soruyu da cevapladı. İşte Kabine, uluslararası ilişkiler ve Türkiy'nin yeni dönemine ilişkin son dakika gelişmeleri...