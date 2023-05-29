Son dakika | Yeni kabinede kimler olacak? Başkan Erdoğan’ın A takımı için ilk açıklama: Bakanlar Kurulu için tarih verdi

İSTANBUL'UN FETHİ

İstanbul'un fethini kutlayarak konuşmasına başlayan Kalın, "İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. Tarihimizde dünya tarihinde çok çok önemli bir dönüm noktasıdır bu. Bu seçimlerinde böyle fethin yıl dönümünden hemen bir gün önceye denk gelmesi de enteresan. Birçok vatandaşımız bugün fethi başka bir ruhla kutluyor. Bu vesileyle de büyük komutan devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han'ı askerlerini gazilerini şehitlerini de rahmetle analım. Bu toprakları bize vatan yapan bütün ecdadı da rahmetle anmak istiyorum bu vesileyle" sözlerine yer verdi.