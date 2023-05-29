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Haberler Galeri Son dakika | Yeni kabinede kimler olacak? Başkan Erdoğan'ın A takımı için ilk açıklama: Bakanlar Kurulu için tarih verdi
Giriş Tarihi: 29.05.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 13:15

Son dakika | Yeni kabinede kimler olacak? Başkan Erdoğan'ın A takımı için ilk açıklama: Bakanlar Kurulu için tarih verdi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri zaferle tamamlamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde kimler olacak? Yeni Bakanlar Kurulu nasıl şekillenecek ve ne zaman açıklanacak? Külliye'den yeni kabine, isimler ve tarihle ilgili önemli son dakika açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada Mehmet Şimşek ismiyle ilgili soruyu da cevapladı. İşte Kabine, uluslararası ilişkiler ve Türkiy'nin yeni dönemine ilişkin son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Yeni kabinede kimler olacak? Başkan Erdoğan’ın A takımı için ilk açıklama: Bakanlar Kurulu için tarih verdi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, Başkan Erdoğan'ın bu akşam ABD lideri Joe Biden ile telefonda görüşeceğini ifade etti. Aynı zamanda Kalın sadece Biden ile değil, Fransa, İspanya ve birçok ülkenin lideriyle görüşme olacağının altını çizdi. Kalın, ayrıca "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.

Son dakika | Yeni kabinede kimler olacak? Başkan Erdoğan’ın A takımı için ilk açıklama: Bakanlar Kurulu için tarih verdi

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kalın'ın açıklamlarına göre takvim Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek. YSK'nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklanacağı şu an için bilinmiyor. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Sonrasında takvim devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın yemin ettiği günün akşamı yemek daveti olacak. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacak.

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Son dakika | Yeni kabinede kimler olacak? Başkan Erdoğan’ın A takımı için ilk açıklama: Bakanlar Kurulu için tarih verdi

KABİNE'NİN ŞEKİLLENMESİ

Kabine'nin nasıl işleyeceğine dair de bir çerçeve çizen Kalın, "İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Mehmet Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.

Son dakika | Yeni kabinede kimler olacak? Başkan Erdoğan’ın A takımı için ilk açıklama: Bakanlar Kurulu için tarih verdi

BAŞKAN ERDOĞAN'IN İLK ZİYARETİ NEREYE OLACAK?

"Başkan Erdoğan'ın ilk ziyareti nereye olacak?" sorusuna da yanıt veren Kalın, "Başkan Erdoğan'ın ilk ziyaretini de açıklayan Kalın, "Bu perşembe günü Moldova'da bir toplantı var. Katılması durumunda AB artı 20 kadar daha ülke davetli. Oradaki liderlerle bir görüşmesi söz konusu olabilir. Gitmeme yönünde bir karar olursa, Kıbrıs ve Azerbaycan'a ziyaretlerimiz olacak" dedi.

Son dakika | Yeni kabinede kimler olacak? Başkan Erdoğan’ın A takımı için ilk açıklama: Bakanlar Kurulu için tarih verdi

İSTANBUL'UN FETHİ

İstanbul'un fethini kutlayarak konuşmasına başlayan Kalın, "İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. Tarihimizde dünya tarihinde çok çok önemli bir dönüm noktasıdır bu. Bu seçimlerinde böyle fethin yıl dönümünden hemen bir gün önceye denk gelmesi de enteresan. Birçok vatandaşımız bugün fethi başka bir ruhla kutluyor. Bu vesileyle de büyük komutan devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han'ı askerlerini gazilerini şehitlerini de rahmetle analım. Bu toprakları bize vatan yapan bütün ecdadı da rahmetle anmak istiyorum bu vesileyle" sözlerine yer verdi.

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