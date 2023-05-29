Son Dakika: Başkan Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek | Video

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Başkan Erdoğan'ın bu akşam ABD lideri Biden ile telefonda görüşeceğini ifade etti. Kalın, ayrıca "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.