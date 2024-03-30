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Haberler Galeri SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL | Elazığ'dan korkutan haber! 30 Mart Afad ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 30.03.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 07:06

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL | Elazığ'dan korkutan haber! 30 Mart Afad ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

30 Mart 2024 Cumartesi günü son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları…

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL | Elazığ’dan korkutan haber! 30 Mart Afad ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe neden oluyor. Afad ve Kandilli verileri anlık olarak tüm verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, 30 Mart 2024 son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL | Elazığ’dan korkutan haber! 30 Mart Afad ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

ELAZIĞ DEPREM

Elazığ'da saat 03.25 sularında korkutan bir deprem meydana geldi. Afad güncel verileri ile kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.7 olarak kaydedildi.

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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL | Elazığ’dan korkutan haber! 30 Mart Afad ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

#DEPREM
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2024-03-30
Saat:03:25:04 TSİ
Enlem:38.50444 N
Boylam:39.35917 E
Derinlik:13.83 km

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL | Elazığ’dan korkutan haber! 30 Mart Afad ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

#DEPREM
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-29
Saat:23:06:19 TSİ
Enlem:38.05944 N
Boylam:36.90861 E
Derinlik:6.32 km

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL | Elazığ’dan korkutan haber! 30 Mart Afad ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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