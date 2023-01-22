Giriş Tarihi: 22.01.2023 07:00
Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
07:04
Son seçim anketinin sonuçları açıklandı: O gelişme sonrası 3 puanlık fark daha...
Son dakika seçim anketi sonuçları... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin oyu seçim sürecine girilmesi ve tarihin de netleşmesi ile birlikte yükselmeye devam ediyor. Vatandaş özellikle ekonomide son atılan adımlardan sonra hızla AK Parti'ye yönelik güvenini tazeledi ve "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna Başkan Erdoğan ve AK Parti diyenlerin sayısı 3 puan daha arttı. Son dönemde çelişkili açıklamalarla güven erozyonuna uğrayan 6'lı masada ise tam tersi bir tablo çıktı. İşte 2023 seçimleri için yapılan son anket çalışması