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Haberler Galeri Son seçim anketinin sonuçları açıklandı: O gelişme sonrası 3 puanlık fark daha...
Giriş Tarihi: 22.01.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 07:04

Son seçim anketinin sonuçları açıklandı: O gelişme sonrası 3 puanlık fark daha...

Son dakika seçim anketi sonuçları... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin oyu seçim sürecine girilmesi ve tarihin de netleşmesi ile birlikte yükselmeye devam ediyor. Vatandaş özellikle ekonomide son atılan adımlardan sonra hızla AK Parti'ye yönelik güvenini tazeledi ve "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna Başkan Erdoğan ve AK Parti diyenlerin sayısı 3 puan daha arttı. Son dönemde çelişkili açıklamalarla güven erozyonuna uğrayan 6'lı masada ise tam tersi bir tablo çıktı. İşte 2023 seçimleri için yapılan son anket çalışması

ZÜBEYDE YALÇIN
Son seçim anketinin sonuçları açıklandı: O gelişme sonrası 3 puanlık fark daha...

Son dakika seçim anketi sonuçları... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son yapılan MYK toplantısında, her geçen gün kendilerine yönelik desteğin arttığını belirterek, "Bunu meydanlarda görüyorum" demişti. Yapılan son araştırmalar Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı hızla yükselirken, 6'lı masanın çakıldığını ortaya koydu.

İşte son seçim anketinin sonuçları ve oy oranları arasındaki farkın açılmasına neden olan gelişmeler...


Son seçim anketinin sonuçları açıklandı: O gelişme sonrası 3 puanlık fark daha...

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI; KARARSIZLAR AZALIYOR

AK Parti'nin yaptırdığı son saha araştırmaları kararsız vatandaşların AK Parti'ye yönelmeye başladığını gösterdi.

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Son seçim anketinin sonuçları açıklandı: O gelişme sonrası 3 puanlık fark daha...

EYT, ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI OY DAĞILIMINI ETKİLEDİ

EYT başta olmak üzere memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlar, bu yönde atılan diğer adımlar vatandaşın yönelmesinde etkili oldu.

Son seçim anketinin sonuçları açıklandı: O gelişme sonrası 3 puanlık fark daha...

6'LI MASA BİRKAÇ HAFTADA DAĞILDI

Diğer önemli etkenlerden biri de 6'lı masa oldu. 6'lı masanın lider ve mensuplarının farklı platformlarda birbirinden habersiz yaptığı ve yine bir diğerinin yalanlamak zorunad kaldığı açıklamalar sonrasında ittifakın dağınık hali olarak ortaya çıktı. Bu da seçmende güvensizlik oluşturdu.

Son seçim anketinin sonuçları açıklandı: O gelişme sonrası 3 puanlık fark daha...

İşte son seçim anketinin sonuçları:

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