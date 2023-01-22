Başkan Erdoğan: "6'lı masa, güdük bir cumhurbaşkanı istiyor" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da muhalefete tepki gösterdi. 6'lı masanın ülkeye ve millete dair hiçbir hayali olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Bunların tek derdi gel deyince koşa koşa gelen, git deyince tıpış tıpış giden, özgür karar alma kabiliyeti olmayan güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir." dedi.