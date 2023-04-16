Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son seçim anketleri peş peşe açıklandı: 2 firma 3 farklı seçim anketinde Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 16.04.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 13:32

Son seçim anketleri peş peşe açıklandı: 2 firma 3 farklı seçim anketinde Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

14 Mayıs seçimlerine 1 aydan az bir zaman kala anket şirketleri son seçim anketi sonuçlarını ve kamuoyu yoklamalarındaki eğilimleri bir bir yayınlamaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile HDP'nin kapısına giderek PKK onayını alan Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi beklenen, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın da aday olduğu seçimlerle ilgili son anket çalışmaları ilk turda neticeye işaret ederken partilerin oy oranları da şekillenmeye başladı. İşte dün gece ve bugün itibarıyla 2 farklı firma tarafından açıklanan 3 farklı anket sonucu

SABAH İNTERNET
Son seçim anketleri peş peşe açıklandı: 2 firma 3 farklı seçim anketinde Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

Son dakika son seçim anketi haberleri: 2023 seçimlerine giderken 14 Mayıs'a bir aydan daha az zaman kaldı. Son 4 haftanın içerisine girilen seçim maratonunda Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları seçim anketleriyle ortaya çıktı. Son 24 saat içerisinde 2 farklı firmanın 3 farklı anket sonucu açıklandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda bitiyor. Olur da ikinci tura kalırsa da birinci aday bu kez farkı açarak seçimleri kazanıyor. Ayrıca partilerin oy oranları da anketlere yansıdır. "Bugün seçim olsa kime ve hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna karşı vatandaşlar birinci yaptığı partiyi açık ara zirveye oturttu.

İşte Areda ve Metropoll'ün açıkladığı son seçim anketi sonuçları...

Son seçim anketleri peş peşe açıklandı: 2 firma 3 farklı seçim anketinde Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

10 BİN DENEKLİ ANKETİN SONUCU: ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 50'Yİ GEÇİYOR

Areda araştırma şirketi 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişinin katımıyla yaptığı Siyasal Eğilim Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan vatandaşlara "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi.

Anket sonuçları Türk halkının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenini bir kez daha gösterirken, araştırmada dikkat çeken sonuçlar yer aldı. 50.6 ile seçimi kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın takipçisi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 10 puanlık bir fark açtığı görülüyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son seçim anketleri peş peşe açıklandı: 2 firma 3 farklı seçim anketinde Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

İKİNCİ TURA KALIRSA KİME OY VERİRSİNİZ?

Areda'nın son seçim anketine göre vatandaşlara "14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda kime oy vereceksiniz?" sorusu da yöneltildi.

Vatandaşların yüze 52,6'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,4'te kaldı.

Son seçim anketleri peş peşe açıklandı: 2 firma 3 farklı seçim anketinde Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

İŞTE İLK VE İKİNCİ TUR SONUÇLARI: İLK TURDA SEÇİMLER BİTİYOR

Ankete katılan vatandaşların yüzde 50,8'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı. Bu sonuca göre Başkan Erdoğan, ilk turda seçimi kazanıyor. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 43.1'de kaldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 4,5, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 1,6 oy aldı.

Son seçim anketleri peş peşe açıklandı: 2 firma 3 farklı seçim anketinde Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

Yapılan analizlerde ikinci tura kalsa ve diğer adayların oyları dağıtılsa dahi seçimleri Başkan Erdoğan'ın daha yüksek bir oranla kazandığı görülüyor

SON DAKİKA