Son seçim anketleri peş peşe açıklandı: 2 firma 3 farklı seçim anketinde Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

10 BİN DENEKLİ ANKETİN SONUCU: ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 50'Yİ GEÇİYOR

Areda araştırma şirketi 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişinin katımıyla yaptığı Siyasal Eğilim Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan vatandaşlara "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi.

Anket sonuçları Türk halkının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenini bir kez daha gösterirken, araştırmada dikkat çeken sonuçlar yer aldı. 50.6 ile seçimi kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın takipçisi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 10 puanlık bir fark açtığı görülüyor