Sosyal medya teklifinin detayları netleşiyor: 15 yaş altına koruma kalkanı

RİSK ANALİZİ: Yasadışı, zararlı ya da şiddete dayalı içerikleri barındırabilme kapasitesi konusunda platformlar önceden kendi risk analizlerini yapacak. Platformlar riskli içeriklerin tespit edilip kaldırılması konusunda önleyici tedbirleri alacak.

ŞEFFAFLIK RAPORU: İlgili ağ sağlayıcıları periyodik raporlama yapacak. Bu raporlar otomatik moderasyon sistemlerinin hata oranlarını, risk değerlendirme sonuçlarını ve platformun güvenli tasarım özelliklerini de içerecek biçimde olacak. Raporlar öncelikle TBMM'ye sunulacak. Sistemlerin etkinliği, şikâyet yönetimi, risk analizleri ve güvenlik önlemlerine dair bilgileri kamuoyuna da açıklanacak.

OYUNDA YAŞ ŞARTI: 50 milyon kullanıcı ve milyarlarca liralık pazarı olan oyun ve oyun sağlayıcıları ile dağıtıcıları kanun kapsamına alınacak. Bu platformlar yaş derecelendirmesi yapmak zorunda olacak. 13 yaşını doldurmamış çocuklar sadece yasal temsilcinin açık rızasıyla kayıt olabilecek. Oyun dağıtıcıları açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak.