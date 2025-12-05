Sosyal medya teklifinin detayları netleşiyor: 15 yaş altına koruma kalkanı

AVUSTRALYA'DA ÇOCUKLARIN HESAPLARI KAPATILIYOR
Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan düzenlemenin yürürlüğe girmesine günler kala, ABD'li teknoloji şirketi Meta, Facebook ve Instagram'da yaklaşık yarım milyon kullanıcının hesapları kapatılmaya başlandı. Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, yaş doğrulama sisteminin mevcut hesapları filtrelemesinin zaman alacağını ancak düzenlemenin geri adım atılmadan uygulanacağını vurguladı. Meta şirketi sözcüsü ise, yaşı küçük kullanıcıların Instagram, Threads ve Facebook'taki dijital içeriklerini indirebileceğini, 16 yaşına gelince hesaplarını yeniden açabileklerini açıkladı. DIŞ HABERLER
ROBLOX RUSYA'DA YASAKLANDI
İçinde barındırdığı sohbet odaları nedeniyle birçok ülkede tartışma konusu olan online video oyunu Roblox'a bir yasak da Rusya'dan geldi. Kararın gerekçesi olarak platformda aşırıcılık, şiddet çağrıları, yasadışı davranışları teşvik eden oyun mekaniği ve çocuklara yönelik uygunsuz içeriklerin yayılması olduğu açıklandı.