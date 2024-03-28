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Haberler Galeri SURVİVOR KİM ELENDİ? Düello heyecanı! 28 Mart 2024 Survivor'da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 12:04

SURVİVOR KİM ELENDİ? Düello heyecanı! 28 Mart 2024 Survivor'da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor All Star 2024 sezonu heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen yarışmada bu akşam veda gecesi yalanıyor. Eleme adayları düello oyununda karşı karşıya geliyor. Bu hafta kadın elemesi gerçekleşecek. Bilindiği üzere haftada 4 kez dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Oyunu kaybeden takım bir eleme adayı belirliyor. Bu hafta potaya giren isimler Aleyna, Aysu, Berna ve Merve oldu. Peki, Survivor kim elendi? 28 Mart 2024 Perşembe Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, elenen isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ? Düello heyecanı! 28 Mart 2024 Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor elenen isim bu akşam belli oluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı, 28 Mart Perşembe akşamı 71. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümde düello oyunu oynanacak. Bu haftanın eleme adayları Aleyna, Aysu, Berna ve Merve zorlu parkurda elenmemek için mücadele edecek. Gecenin sonunda bir isim hem adaya hem de hayallerine veda edecek. Peki; 28 Mart 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte, merak edilen tüm detaylar.

SURVİVOR KİM ELENDİ? Düello heyecanı! 28 Mart 2024 Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor düello oyunu sonucu elenen isim yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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SURVİVOR KİM ELENDİ? Düello heyecanı! 28 Mart 2024 Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR ALL STAR ELEME DÜELLOSUNDA HANGİ YARIŞMACI ADAYA VEDA ETTİ?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 28 Mart 2024 Perşembe akşamı 71. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yeni bölümde düello oyunu oynanacak. Eleme potasında kırmızı takımdan 2 yarışmacı, mavi takımdan da 2 yarışmacı bulunuyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ? Düello heyecanı! 28 Mart 2024 Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

İŞTE DÜELLO EŞLEŞMELERİ

27 Mart 2024 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde Survivor All Star eleme düellosu eşleşmeleri belli oldu.

Performansa göre düelloda Merve-Aysu, Aleyna-Berna eşleşmesi yapıldı.

Potadaki adaylar arasında oynanan düello sonucu yarışmaya veda eden isim belli olacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ? Düello heyecanı! 28 Mart 2024 Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor All Star'da elenen isim henüz belli olmadı.

Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim gecenin sonunda belli olacak ve açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

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