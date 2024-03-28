SURVİVOR KİM ELENDİ? Düello heyecanı! 28 Mart 2024 Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor elenen isim bu akşam belli oluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı, 28 Mart Perşembe akşamı 71. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümde düello oyunu oynanacak. Bu haftanın eleme adayları Aleyna, Aysu, Berna ve Merve zorlu parkurda elenmemek için mücadele edecek. Gecenin sonunda bir isim hem adaya hem de hayallerine veda edecek. Peki; 28 Mart 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte, merak edilen tüm detaylar.