Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
12:04
SURVİVOR KİM ELENDİ? Düello heyecanı! 28 Mart 2024 Survivor'da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?
Survivor All Star 2024 sezonu heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen yarışmada bu akşam veda gecesi yalanıyor. Eleme adayları düello oyununda karşı karşıya geliyor. Bu hafta kadın elemesi gerçekleşecek. Bilindiği üzere haftada 4 kez dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Oyunu kaybeden takım bir eleme adayı belirliyor. Bu hafta potaya giren isimler Aleyna, Aysu, Berna ve Merve oldu. Peki, Survivor kim elendi? 28 Mart 2024 Perşembe Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, elenen isim...