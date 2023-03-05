Giriş Tarihi: 05.03.2023 06:34
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
06:36
Takozcu zihniyet sınır tanımıyor! CHP, İyi Parti ve TMMOB'dan, kentsel dönüşüme 16 dava!
Büyük deprem beklenen İstanbul'da; birçok kentsel dönüşüm projesini engellemeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), organize hareket ettiği İYİ Parti ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Şehir Planlama Odasıyla birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarına 5'i Sarıgöl Mahallesi olmak üzere 16 dava açtığı ortaya çıktı.