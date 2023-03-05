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Haberler Galeri Takozcu zihniyet sınır tanımıyor! CHP, İyi Parti ve TMMOB'dan, kentsel dönüşüme 16 dava!
Giriş Tarihi: 05.03.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 06:36

Takozcu zihniyet sınır tanımıyor! CHP, İyi Parti ve TMMOB'dan, kentsel dönüşüme 16 dava!

Büyük deprem beklenen İstanbul'da; birçok kentsel dönüşüm projesini engellemeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), organize hareket ettiği İYİ Parti ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Şehir Planlama Odasıyla birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarına 5'i Sarıgöl Mahallesi olmak üzere 16 dava açtığı ortaya çıktı.

BARIŞ SAVAŞ
Takozcu zihniyet sınır tanımıyor! CHP, İyi Parti ve TMMOB’dan, kentsel dönüşüme 16 dava!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yurdun birçok noktasındaki kentsel dönüşümleri engellemek için açtığı gibi Gaziosmanpaşa ilçesinde riskli alan ilan edilen bölgelerin kentsel dönüşümüne de 9 ayrı dava açtığı ortaya çıktı.

Takozcu zihniyet sınır tanımıyor! CHP, İyi Parti ve TMMOB’dan, kentsel dönüşüme 16 dava!

Bunlardan 4'ü Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde 2018 yılında başlatılan kentsel dönüşüm çalışması olduğu öğrenildi.

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Takozcu zihniyet sınır tanımıyor! CHP, İyi Parti ve TMMOB’dan, kentsel dönüşüme 16 dava!

Sarıgöl Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün durması için bir dava da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası açtı.

Takozcu zihniyet sınır tanımıyor! CHP, İyi Parti ve TMMOB’dan, kentsel dönüşüme 16 dava!

İBB'DE CHP VE İYİ PARTİ GRUBU DA KENTSEL DÖNÜŞÜME MUHALEFET ETTİ

Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşümün görüşüldüğü 16 Şubat 2018 ve 13 Haziran 2018 tarihli İBB oturumlarında İBB CHP Grubu, kentsel dönüşüme onay veren karara muhalefet etti.

Takozcu zihniyet sınır tanımıyor! CHP, İyi Parti ve TMMOB’dan, kentsel dönüşüme 16 dava!

13 Haziran 2018'de CHP Grubu ve İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Affan Mahmut Keçeci, kentsel dönüşüme karşı çıktı ve muhalefet etti. Karar oy çokluğuyla alındı.

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