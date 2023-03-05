Takozcu zihniyet sınır tanımıyor! CHP, İyi Parti ve TMMOB’dan, kentsel dönüşüme 16 dava!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yurdun birçok noktasındaki kentsel dönüşümleri engellemek için açtığı gibi Gaziosmanpaşa ilçesinde riskli alan ilan edilen bölgelerin kentsel dönüşümüne de 9 ayrı dava açtığı ortaya çıktı.



