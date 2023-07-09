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Giriş Tarihi: 09.07.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 11:48

Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Hangi yüzle kurultaya gelecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim krizi tırmandı. Partiden kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adalet ve değişim yürüyüşüne başladı. Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Özcan, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha istifa çağrısı yaptı. "Onurlu bir insan gibi görevi bırakmasını beklerdim. Bize aba altından sopa gösteriyor. Kurultaya hangi yüzle gelecek" ifadesini yaptı. Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmazsa yerel seçimlerin de hüsranla sonuçlanacağını söyleyen Özcan, sert çıktı: Mucize beklemenin anlamı yok...

DHA
Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Hangi yüzle kurultaya gelecek

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası karıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' sesleri yükselmeye başladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da kazan kaldırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'na görevi bırakma çağrısı yaptığı için hakkında kesin ihraç talebiyle disipline yollandı.

Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Hangi yüzle kurultaya gelecek

Bunun üzerine Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya doğru değişim ve adalet yürüyüşüne çıktı. CHP'de genel başkanın mutlaka değişmesi gerektiğini söyleyen Tanju Özcan, yürüyüşünün 6'ncı gününde 138 kilometreyi geride bıraktı. 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde olmayı planlayan Özcan CHP'deki değişim krizi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Hangi yüzle kurultaya gelecek

ONURLU BİR İNSAN GİBİ…

Seçimde alınan yenilginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyen Tanju Özcan, "Seçim kaybedildikten sonra demokrat olduğunu iddia eden her onurlu insan gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın başarısızlığı üstlenerek, istifa etmesini bekledim.

Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Hangi yüzle kurultaya gelecek

Ancak istifa etmeyince benim ihracımdan önce de ben '3 Temmuz'u bekleyin' diye bir tweet atmıştım. Yaklaşık 1 ay oldu. O tweet'i attıktan sonra da zaten o kararımın hazırlıklarına başladım. Değişim için yürüyecektim sadece. Ama sonrasında yürüyüşe başlamamdan birkaç gün önce böylesine gerekçesiz kararla disipline verilmem sonucunda adaleti de ekledim bu temaya" ifadesini kullandı.

Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Hangi yüzle kurultaya gelecek

BABASININ MALI DEĞİL!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak'a sert çıkan Tanju Özcan, "Sayın genel başkan ekibindeki bazı isimleri değiştirmek suretiyle toplumu ve seçmeni kandırabileceğini düşündü. Öyle olmadığını göstermek için ben de bu yürüyüşü gerçekleştirmeye karar verdim. Bu benim kişisel yürüyüşüm değil.

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