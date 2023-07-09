Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Hangi yüzle kurultaya gelecek

Ancak istifa etmeyince benim ihracımdan önce de ben '3 Temmuz'u bekleyin' diye bir tweet atmıştım. Yaklaşık 1 ay oldu. O tweet'i attıktan sonra da zaten o kararımın hazırlıklarına başladım. Değişim için yürüyecektim sadece. Ama sonrasında yürüyüşe başlamamdan birkaç gün önce böylesine gerekçesiz kararla disipline verilmem sonucunda adaleti de ekledim bu temaya" ifadesini kullandı.