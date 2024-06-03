Tarım Bakanlığı’ndan başıboş köpek sorunu için yeni formül: Mobil kısırlaştırma

Belediyelerin hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyelerinin ise binde üç kaynak ayırması gerekliliğine dikkat çeken Bakanlık, ayrılan bu ödeneklerin başka bir amaç için kullanılmaması gerektiğini de anımsattı.