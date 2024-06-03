Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
07:08
Tarım Bakanlığı’ndan başıboş köpek sorunu için yeni formül: Mobil kısırlaştırma
Tarım ve Orman Bakanlığı TBMM'ye "mobil kısırlaştırma" ünitelerinin yaygınlaştırılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Sabah'ın edindiği bilgiye göre; vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak sokak hayvanlarıyla ilgili önlem alınmasını talep etti. Bakanlığın Meclis'e gönderdiği rapor, AK Partinin sokak hayvanlarına yönelik sorunların çözümü için yürüttüğü yasa çalışmasına yol gösterecek tespitleri de içeriyor.