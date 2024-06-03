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Haberler Galeri Tarım Bakanlığı’ndan başıboş köpek sorunu için yeni formül: Mobil kısırlaştırma
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 07:08

Tarım Bakanlığı’ndan başıboş köpek sorunu için yeni formül: Mobil kısırlaştırma

Tarım ve Orman Bakanlığı TBMM'ye "mobil kısırlaştırma" ünitelerinin yaygınlaştırılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Sabah'ın edindiği bilgiye göre; vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak sokak hayvanlarıyla ilgili önlem alınmasını talep etti. Bakanlığın Meclis'e gönderdiği rapor, AK Partinin sokak hayvanlarına yönelik sorunların çözümü için yürüttüğü yasa çalışmasına yol gösterecek tespitleri de içeriyor.

ÖNDER YILMAZ
Tarım Bakanlığı’ndan başıboş köpek sorunu için yeni formül: Mobil kısırlaştırma

Şehirlerdeki hayvan sayısının bilinmemesi ve hayvanların kayıt altına alınmasında karşılaşılan zorluklara dikkat çeken Bakanlık, sahipsiz hayvanların belediyelerce dijital kimliklendirme ile HAYBİS veri tabanında kayıt altına alma işlemlerinin yoğunlaştırılmakta olduğuna dikkat çekti.

Tarım Bakanlığı’ndan başıboş köpek sorunu için yeni formül: Mobil kısırlaştırma

Sahiplenilmiş hayvanlarında kayıt altına alınıp takibinin de devam ettiğine işaret eden Bakanlık, dijital kimliklendirme ile PETVET sisteminde kayıtların tutulmakta olduğunu kaydetti.

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Tarım Bakanlığı’ndan başıboş köpek sorunu için yeni formül: Mobil kısırlaştırma

BELEDİYELERE BAĞLI

Sokak hayvanları popülasyonunun kontrolüne ilişkin aksaklıklara da vurgu yapan Bakanlık, hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmekten belediyelerin sorumlu olduğuna dikkat çekti.

Tarım Bakanlığı’ndan başıboş köpek sorunu için yeni formül: Mobil kısırlaştırma

"Kısırlaştırma sayısının artarak popülasyon kontrolünün sağlanması hüküm kapsamındaki iş ve işlemlerin yerel yönetimlerce gerçekleştirilmesine bağlıdır" ifadelerini kullanan Bakanlık, sorunun çözümünde kritik görevin belediyelerde olduğunu vurgu yaptı.

Tarım Bakanlığı’ndan başıboş köpek sorunu için yeni formül: Mobil kısırlaştırma

Belediyelerin hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyelerinin ise binde üç kaynak ayırması gerekliliğine dikkat çeken Bakanlık, ayrılan bu ödeneklerin başka bir amaç için kullanılmaması gerektiğini de anımsattı.

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