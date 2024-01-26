Temelsiz villalarda imza skandalı! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda şok detaylar

Villa inşaat sahasından elde edilen ve dosyaya da konulan fotoğraflarda da olası bir depremde âdeta 'ölüme davet' şeklindeki çalışmalar net bir şekilde görülebiliyor. Villaların adeta toprak üzerine öylece konumlandırdığı fotoğraf karelerine de yansıdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliğinden proje hakkında yıkım kararı çıkarılmasını talep etti.