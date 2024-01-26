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Haberler Galeri Temelsiz villalarda imza skandalı! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda şok detaylar
Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:18

Temelsiz villalarda imza skandalı! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda şok detaylar

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet soruşturmasına konu olan 114 villadan oluşan lüks sitede iki ayrı tarihte inceleme yapan bilirkişi heyetinin iki ayrı tutanağında, insan hayatını riske atan detaylar açıkça ifade edildi. Bilirkişilerin el yazısıyla kaleme aldığı tutanaklarda, villaların temel altlarında düşey enjeksiyonla zemin iyileştirilmesi yapılmadığı, projeye aykırı şekilde forekazıkların imal edilmediği aktarıldı. En dikkat çeken detaylardan biri ise, "Eksik olan forekazıklar yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumdur" ifadelerine yer verilen 1 Ağustos 2023 tarihli tutanak oldu. Asıl çarpıcı olan ise, bu tutanağa Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Emin T.'nin imza atmadığı bunun da "imzayı imtina etti" şeklinde yazılması oldu.

HUZEYFE ATICI
Temelsiz villalarda imza skandalı! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda şok detaylar

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır da bulunuyor.

Temelsiz villalarda imza skandalı! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda şok detaylar

144 villadan oluşan 8,5 milyar lira değerindeki lüks sitenin inşaatında hiçbir temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadan ve sismik kontrollerin yapılmadan rüşvetle ruhsat verildiği belirtildi.

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Temelsiz villalarda imza skandalı! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda şok detaylar

Villa inşaat sahasından elde edilen ve dosyaya da konulan fotoğraflarda da olası bir depremde âdeta 'ölüme davet' şeklindeki çalışmalar net bir şekilde görülebiliyor. Villaların adeta toprak üzerine öylece konumlandırdığı fotoğraf karelerine de yansıdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliğinden proje hakkında yıkım kararı çıkarılmasını talep etti.

Temelsiz villalarda imza skandalı! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda şok detaylar

SABAH'ın ulaştığı Bilirkişi Tutanaklarında da İmar Kanununa açıkça aykırı halde inşa faaliyetinin yürütüldüğü yer aldı. İnşaat sahasında forekazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadan ruhsat verildiği, belediye, zemin etüt firmaları ve yapı denetim firmalarının sahte rapor düzenlendiklerini belirleyen iki uzmandan oluşan bilirkişi heyetinin el yazısıyla kaleme alınan iki ayrı tutanakta, yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumun olduğu belirtildi. İşte iki ayrı bilirkişi tutanağı:

Temelsiz villalarda imza skandalı! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda şok detaylar

(11 Ağustos 2023) Eskice Mahallesi, 113 ada 6 parsel ve 145 ada 4 parseldeki Gül İnşaat'a ait şantiyelere bilirkişiler olarak gidildi. Sahada Villa 101, Villa 3 ve Villa 24 temellerine makine ile gözlem kazısı yapılarak projelerdeki enjeksiyon ile (düşey) zemin iyileştirme imalatının yapılıp yapılmadığı araştırılmıştır.

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