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Haberler Galeri Terör elebaşı Mustafa Karasu 6'lı masaya destek verdi: Kandil'den HDP'ye ittifak talimatı: Üstünüze düşeni yapın!
Giriş Tarihi: 12.03.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 17:11

Terör elebaşı Mustafa Karasu 6'lı masaya destek verdi: Kandil'den HDP'ye ittifak talimatı: Üstünüze düşeni yapın!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, örgüte yakın bir televizyon kanalına röportaj verdi. 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Karasu, 'Şu da bir gerçek "Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık." ifadelerini kullandı. 'Erdoğan'ı devirme sözü veren terörist elebaşı skandal ifadeler kullandı.

Terör elebaşı Mustafa Karasu 6’lı masaya destek verdi: Kandil’den HDP’ye ittifak talimatı: Üstünüze düşeni yapın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkaran 6'lı koalisyonun olası yeni üyesi HDP tartışılmaya devam ederken PKK'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayan HDP'li Pervin Buldan, partisinin aday çıkarma politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurmuştu. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da 6'lı koalisyona destek vereceklerini açıkladı. Terörle mücadele süreci ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

Terör elebaşı Mustafa Karasu 6’lı masaya destek verdi: Kandil’den HDP’ye ittifak talimatı: Üstünüze düşeni yapın!

ERDOĞAN'I DEVİRECEĞİZ

PKK elebaşı Karasu, yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren Altılı Masa'ya destek verdi.

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Terör elebaşı Mustafa Karasu 6’lı masaya destek verdi: Kandil’den HDP’ye ittifak talimatı: Üstünüze düşeni yapın!

"6'LI MASAYA BİR İLGİ OLDU!"

Karasu açıklamalarında "Askeri darbeler döneminden daha fazla yürütülen bir savaş var. Böyle bir durumda tabi 6'lı masaya bir ilgi oldu, umut da yarattı. İktidardasın gideceksin yani... 'Sanki sınırda herkes Türkiye'ye savaş açmış' Sen savaş açtın sen saldırıyorsun. Ne diyorlar 'Son terörist kalmayana kadar yok edeceğim' diyor. Ne zaman bırakır? Türkiye'deki bu soykırımcı politika zihniyet kırılırsa o zaman değişir. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan Kılıçdaroğlu'na destek "Halkta umut yarattılar" | Video

Terör elebaşı Mustafa Karasu 6’lı masaya destek verdi: Kandil’den HDP’ye ittifak talimatı: Üstünüze düşeni yapın!

"ORTAK HAREKET EDİN" MESAJI

6'lı koalisyon ve HDP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Karasu şöyle konuştu:

"Şu da bir gerçek 'AK Parti ve MHP'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik. AK Parti ve MHP ittifakı yıprandıysa bu konuda HDP ne yapacak yani... AK Parti ve MHP ittifakını düşürmek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Tek istedikleri reddecekleri bir aday olmasın. "

Terör elebaşı Mustafa Karasu 6’lı masaya destek verdi: Kandil’den HDP’ye ittifak talimatı: Üstünüze düşeni yapın!

BELİRLEYİCİ ROL OYNAYACAKLAR

"Zaten açıklama yaptılar. 'Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz' dediler. Biz inanıyoruz. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. Birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa AK Parti ve MHP iktidarının düşmesinde belirleyici rol oynayacaklardır. Motor rol oynayacaklardır.' dedi.

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