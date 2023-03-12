Terör elebaşı Mustafa Karasu 6’lı masaya destek verdi: Kandil’den HDP’ye ittifak talimatı: Üstünüze düşeni yapın!

"6'LI MASAYA BİR İLGİ OLDU!"

Karasu açıklamalarında "Askeri darbeler döneminden daha fazla yürütülen bir savaş var. Böyle bir durumda tabi 6'lı masaya bir ilgi oldu, umut da yarattı. İktidardasın gideceksin yani... 'Sanki sınırda herkes Türkiye'ye savaş açmış' Sen savaş açtın sen saldırıyorsun. Ne diyorlar 'Son terörist kalmayana kadar yok edeceğim' diyor. Ne zaman bırakır? Türkiye'deki bu soykırımcı politika zihniyet kırılırsa o zaman değişir. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

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