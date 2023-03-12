Giriş Tarihi: 12.03.2023 17:04
Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
17:11
Terör elebaşı Mustafa Karasu 6'lı masaya destek verdi: Kandil'den HDP'ye ittifak talimatı: Üstünüze düşeni yapın!
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, örgüte yakın bir televizyon kanalına röportaj verdi. 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Karasu, 'Şu da bir gerçek "Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık." ifadelerini kullandı. 'Erdoğan'ı devirme sözü veren terörist elebaşı skandal ifadeler kullandı.