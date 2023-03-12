PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Kılıçdaroğlu'na destek "Halkta umut yarattılar" | Video
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi.
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