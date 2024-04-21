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Haberler Galeri Teşkilat 104. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Teşkilat son bölüm!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 19:33 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 19:33

Teşkilat 104. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Teşkilat son bölüm!

Teşkilat, 21 Nisan 2024 Pazar akşamı yayında! Başrollerinde Murat Yıldırım (Ömer Atmaca), Aybüke Pusat (Neslihan Erdemsoy), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut Sönmezay), Sarp Levendoğlu (İbrahim Karahoca gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta izleyenleri heyecanlı anlar bekliyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, merak edilen sorunun yanıtı için Teşkilat 104. Bölüm izle ekranı!

Teşkilat 104. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Teşkilat son bölüm!

Teşkilat 104. Bölüm ile izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle her hafta izleyenlerin yakından takip ettiği dizide bu hafta da heyecan dorukta. Yeni bölümde neler olacak? İşte, Teşkilat 104. son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Teşkilat 104. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Teşkilat son bölüm!

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE!

TRT 1'in yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, yeni bölümü ile ekrana geldi.

21 Nisan 2024 Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Teşkilat 104. Bölüm izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

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Teşkilat 104. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Teşkilat son bölüm!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kambur, Ömer'e kurduğu hain tuzağın bedelini ağır öder. Ekip, şirketin planlarını bozarken kendi hayatlarındaki sorunlarla yüz yüze kalır. Düşmana karşı sahada birlikte savaşan ekip, özel hayatlarında da birbirlerine destek olur. Ömer, durumu gittikçe kötüleşse de amacından vazgeçmez. Şüphelerini ispatlamak için yeni planlar yapan Ömer önemli kararlar alır. Fakat ortaya çıkan gerçekler Ömer'in kararlarını etkileyecektir.

Teşkilat 104. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Teşkilat son bölüm!
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Teşkilat 104. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Teşkilat son bölüm!
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