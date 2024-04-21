Giriş Tarihi: 21.04.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
19:33
Teşkilat 104. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Teşkilat son bölüm!
Teşkilat, 21 Nisan 2024 Pazar akşamı yayında! Başrollerinde Murat Yıldırım (Ömer Atmaca), Aybüke Pusat (Neslihan Erdemsoy), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut Sönmezay), Sarp Levendoğlu (İbrahim Karahoca gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta izleyenleri heyecanlı anlar bekliyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, merak edilen sorunun yanıtı için Teşkilat 104. Bölüm izle ekranı!