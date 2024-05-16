Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tıpkı 17/25 Aralık’taki gibi! Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo: Kumpas farklı taktik aynı
Giriş Tarihi: 16.05.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 06:38

Tıpkı 17/25 Aralık’taki gibi! Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo: Kumpas farklı taktik aynı

Ankara Emniyeti'nde, gizli tanık yapılan organize suç örgütü üyesine ek ifade vermesi dayatılarak aralarında bakanlar, milletvekilleri ve bürokratların da bulunduğu isimlerin hedef alındığı kumpas skandalı patlak verdi Firari gizli tanıkla yapılan görüşme kayıtlarının ifşa olmasının ardından, 3 emniyet müdürü ile 1 komiser gözaltına alındı. Kumpas planından başka 280 kişiye de hukuka aykırı takip yapıldığı ortaya çıktı.

Halit TURAN
Tıpkı 17/25 Aralık’taki gibi! Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo: Kumpas farklı taktik aynı

Türkiye, bir organize suç örgütü üzerinden aralarında siyasiler, gazeteciler, ekonomi dünyasından isimlerin de yer aldığı birçok isme yönelik kumpas planıyla çalkalanıyor.

Tıpkı 17/25 Aralık’taki gibi! Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo: Kumpas farklı taktik aynı

İddialara göre söz konusu kumpas planı, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanmasının ardından başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tıpkı 17/25 Aralık’taki gibi! Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo: Kumpas farklı taktik aynı

Ankara Emniyet Müdürlüğü polisleri, organize suç örgütünün 2 numaralı ismi olduğu belirtilen Serdar Sertçelik'i 6 Ekim'de KKTC'den Türkiye'ye getirerek gözaltına alındı.

Tıpkı 17/25 Aralık’taki gibi! Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo: Kumpas farklı taktik aynı

M7 koduyla gizli tanık yapılan Sertçelik, elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev hapsi verilen Sertçelik buna rağmen tam 9 kez evinden uzaklaştı.

Tıpkı 17/25 Aralık’taki gibi! Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo: Kumpas farklı taktik aynı

Üstelik bu ihlallerden birinde Ece Ronay ile birlikte gittiği çorbacıda Ayhan Bora Kaplan'ın işlettiği içkili restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu.

SON DAKİKA