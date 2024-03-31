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Haberler Galeri TOKAT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Tokat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:03

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Tokat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri için Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 81 ilde seçmenler oy kullanmak üzere sandık başında yerlerini alacak. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde Tokat Seçim Sonuçları araştırılıyor. Yerel yönetimlerin belirleneceği seçimde AK Parti'den Eyüp Eroğlu, CHP'den Murat Yazıcı ve İyi Parti'den Hüseyin Yarıcı aday gösterildi. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 31 Mart Yerel Seçiminde Tokat Oy Sonuçları, Tokat Seçim Sonuçlarını sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte YSK ile Tokat Seçim Sonuçları

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Tokat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Vatandaşlar Mahalli İdareler seçimleri için oy kullanacaklar. Seçmenlerin vatandaşlık görevlerini yerlerine getirmesi üzerine Büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerinin belirleneceği seçimde Tokat seçim sonuçları sabah.com.tr seçim sonuç sayfası üzerinden anbean takip edilebilecek. İşte sabah.com.tr Tokat yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Tokat seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Tokat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti Eyüp Eroğlu

CHP Murat Yazıcı

İYİ Parti Hakan Karagöllü

MHP Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

DEM Parti Gülce Vidinli

Yeniden Refah Muhammed Baki Güzey

Tokat Seçim Sonuçları Linkine Tıklayarak Canlı Ve Anlık Olarak Adayların Oy Oranlarını Görüntüleyebilirsiniz.

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TOKAT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Tokat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ordu'da AK Parti'den Eyüp Eroğlu, CHP Murat Yazıcı, İYİ Parti Hakan Karagöllü, Yeniden Refah Partisi Muhammed Baki Güzey, Dem Parti Gülce Vidinli

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Tokat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Tokat'ta ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Almus seçim sonuçları için tıklayınız!

Artova seçim sonuçları için tıklayınız!

Başçiftlik seçim sonuçları için tıklayınız!

Erbaa seçim sonuçları için tıklayınız!

Niksar seçim sonuçları için tıklayınız!

Pazar seçim sonuçları için tıklayınız!

Reşadiye seçim sonuçları için tıklayınız!

Sulusaray seçim sonuçları için tıklayınız!

Turhal seçim sonuçları için tıklayınız!

Yeşilyurt seçim sonuçları için tıklayınız!

Zile seçim sonuçları için tıklayınız!

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Tokat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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