Tolga Karel’den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler: FETÖ çökertildi, Ayşe Barım kaldı...

"KARİYERİMİZİN BİTECEĞİNİ, BUNUN BİR İNTİHAR OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Bu film vizyona girdikten sonra kariyerimizin biteceğini biliyorduk. Sektörden uzaklaşmamız gerektiğini biliyorduk. Bu filmde oynamak demek kafamıza kurşun sıkmak gibiydi, intihar et ek gibi bir şeydi. Ben bu işin içinde olmak istedim çünkü bir tarafta devlet elden gidiyordu. Bir taraftan da Cumhurbaşkanımız yalnızlaştırılmıştı. Ona olan sevgimden dolayı kariyerimin biteceğini bile bile ben bu filmde olmak istedim. Ben iddia ediyorum ki; bu filmden sonra darbe girişimi öne alındı. Sonbahar gibi planlıyorlardı, temmuz ayına çekerek hazırlıksız bir şekilde yapmak zorunda kaldılar. Bence FETÖ'cülerin başarısız olmasında etkili olan bir film oldu, kendimle gurur duyuyorum.