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Haberler Galeri Tolga Karel'den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler: FETÖ çökertildi, Ayşe Barım kaldı...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:57

Tolga Karel'den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler: FETÖ çökertildi, Ayşe Barım kaldı...

Rekabet Kurumu'nun başlattığı menajer tekelleşmesi soruşturmasının ardından ünlü oyunculardan sektöre dair itiraflar gelmeye devam ediyor. Sabah.com.tr'ye konuşan Tolga Karel, "15 Temmuz darbe girişiminden önce sektörde iki tane yapılanma vardı. Bunlardan bir tanesi FETÖ'cülerdi, diğer taraf ise yurt dışı sermayesinin desteklediği Ayşe Barım ve onun cemaatiydi. Darbe girişimi sonrası FETÖ çökertildi, sektörden de çıkarıldı. Yurt dışından fonlanan Ayşe Barım ve ekibi ise palazlandı." dedi. Karel, 2015 tılında çekilen FETÖ'nün devlete sızmasını anlatan Kod Adı: KOZ filminde oynamasının 'intihar' olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız yalnızlaştırılmıştı. Ona olan sevgimden dolayı kariyerimin biteceğini bile bile ben bu filmde olmak istedim." ifadelerini kullandı.

AYŞENUR İDRİS
Tolga Karel’den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler: FETÖ çökertildi, Ayşe Barım kaldı...

Yaprak Dökümü dizisi ile Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri haline dönüşen Tolga Karel, kariyerinin zirvesindeyken sektörden uzaklaşarak ABD'ye yerleşti. Tır şoförlüğü yapan Karel, menajer tekelleşmesi ile ilgili soruşturma sonrası sabah.com.tr'ye çarpıcı itiraflarda bulundu. Karel, 15 Temmuz darbe girişiminden önce sektörde FETÖ'cüler ile Ayşe Barım'ın hakim olduğunu, darbe girişiminden sonra ise Ayşe Barım'ın tek başına sektörü ele geçirdiğini ve palazlandığını söyledi. Karel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı, FETÖ'nün iç yüzünü anlatan ilk yapım olan Kod Adı: KOZ filminde oynadığını, bu kararı sonrasında sektörden silineceğini bildiğini söyledi. İşte Karel'in sabah.com.tr'ye yaptığı o özel açıklamalar.

Tolga Karel’den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler: FETÖ çökertildi, Ayşe Barım kaldı...

TOLGA KAREL: 15 TEMMUZ'DAN ÖNCE SEKTÖRDE İKİ GRUP VARDI FETÖ'CÜLER VE AYŞE BARIM

Sektörden uzaklaşarak başka bir hayatı tercih etmesinin nedenini anlatarak başlayan Tolga Karel, şunları söyledi:

Benim sektörü bırakmamın, uzaklaşmak istememin nedeni Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgim, muhabbetim ve sadakatimdir.

Ayşe Barım olayını şöyle algılamak lazım, yıl 2015, 15 Temmuz darbe girişiminden önce sektörde iki tane yapılanma vardı, düşünceleri ters olan iki grup vardı. Bunlardan bir tanesi FETÖ'cülerdi, diğer taraf ise yurt dışı sermayesinin desteklediği Ayşe Barım ve onun cemaatiydi.

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Tolga Karel’den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler: FETÖ çökertildi, Ayşe Barım kaldı...

"DEVLETE SIZMIŞ FETÖ'CÜLERİ ANLATAN FİLMDE CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN KALBİMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Kod Adı: KOZ filminin FETÖ'nün kirli emellerini anlatan ilk yapım olduğunu belirten Karel, şöyle devam etti:

Biz 2015 yılında Kod Adı Koz diye bir film yaptık. Bu filmi yapanlar ve oynayanlar Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizden dolayı kalbimizi, yüreğimizi koyduk. Devletin içine sızmış Fetullahçı örgütün bütün açıklarını ortaya çıkaran bir filmdi.

Tolga Karel’den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler: FETÖ çökertildi, Ayşe Barım kaldı...

"KARİYERİMİZİN BİTECEĞİNİ, BUNUN BİR İNTİHAR OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Bu film vizyona girdikten sonra kariyerimizin biteceğini biliyorduk. Sektörden uzaklaşmamız gerektiğini biliyorduk. Bu filmde oynamak demek kafamıza kurşun sıkmak gibiydi, intihar et ek gibi bir şeydi. Ben bu işin içinde olmak istedim çünkü bir tarafta devlet elden gidiyordu. Bir taraftan da Cumhurbaşkanımız yalnızlaştırılmıştı. Ona olan sevgimden dolayı kariyerimin biteceğini bile bile ben bu filmde olmak istedim. Ben iddia ediyorum ki; bu filmden sonra darbe girişimi öne alındı. Sonbahar gibi planlıyorlardı, temmuz ayına çekerek hazırlıksız bir şekilde yapmak zorunda kaldılar. Bence FETÖ'cülerin başarısız olmasında etkili olan bir film oldu, kendimle gurur duyuyorum.

Tolga Karel’den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler: FETÖ çökertildi, Ayşe Barım kaldı...

"FETÖ ÇÖKERTİLDİ AMA MEYDAN AYŞE BARIM'A KALDI"

"Başında da söylediğim gibi sektörde iki taraf vardı." diyerek analizini sürdüren Karel, "Biri Fetullahçılar diğeri Ayşe Barım. Bunu herkes biliyor neden dillendirmiyorlar anlamıyorum. Fetullah Gülen terör örgütü çökertildi, sektörde de çöktü. Meydan diğer yapıya kaldı. Ben o nedenle geç kalınmış bir operasyon diyorum." dedi.

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