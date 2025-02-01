Video Haber Tolga Karel'den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler: "FETÖ çökertildi, Ayşe Barım kaldı..." | Video
Tolga Karel'den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler:

Tolga Karel'den menajer tekelleşmesi ile ilgili bomba sözler: "FETÖ çökertildi, Ayşe Barım kaldı..." | Video

01.02.2025 | 11:29

Rekabet Kurumu'nun başlattığı menajer tekelleşmesi soruşturmasının ardından ünlü oyunculardan sektöre dair itiraflar gelmeye devam ediyor. Sabah.com.tr'ye konuşan Tolga Karel, "15 Temmuz darbe girişiminden önce sektörde iki tane yapılanma vardı. Bunlardan bir tanesi FETÖ'cülerdi, diğer taraf ise yurt dışı sermayesinin desteklediği Ayşe Barım ve onun cemaatiydi. Darbe girişimi sonrası FETÖ çökertildi, sektörden de çıkarıldı. Yurt dışından fonlanan Ayşe Barım ve ekibi ise palazlandı." dedi. Karel, 2015 yılında çekilen FETÖ'nün devlete sızmasını anlatan Kod Adı: KOZ filminde oynamasının 'intihar' olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız yalnızlaştırılmıştı. Ona olan sevgimden dolayı kariyerimin biteceğini bile bile ben bu filmde olmak istedim." ifadelerini kullandı.

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