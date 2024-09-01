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Haberler Galeri Trafik magandaları bu kez Yargıtay Savcısını hedef aldı! Darp edilen Savcı İşçimen SABAH'a konuştu
Giriş Tarihi: 01.09.2024 23:58 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 23:58

Trafik magandaları bu kez Yargıtay Savcısını hedef aldı! Darp edilen Savcı İşçimen SABAH'a konuştu

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçından çıktıktan sonra arkasındaki kornaya basan sürücüyü uyarmak isterken saldırıya uğradı. İşçimen'i yere düşüren saldırgan Yargıtay Cumhuriyet Savcısını defalarca yumruklayıp darbetti. Olayla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan İşçimen yaşadığı dehşeti, "Nefes borum kesildi. İki kere kalbim durdu. İkinci hayatımı yaşıyorum." sözleri ile anlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Halit TURAN
Emir SOMER
Trafik magandaları bu kez Yargıtay Savcısını hedef aldı! Darp edilen Savcı İşçimen SABAH’a konuştu

Trafik magandaları bu kez de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i hedef aldı. Fenerbahçe-Alanyaspor maçından çıkan Yargıtay Cumhuriyet savcısı Necip Cem İşçimen, arkasındaki kornaya basan sürücüyü uyarmak istedi.

Trafik magandaları bu kez Yargıtay Savcısını hedef aldı! Darp edilen Savcı İşçimen SABAH’a konuştu

Trafik magandaları bu kez Yargıtay Savcısını hedef aldı

YERE DÜŞÜRÜP YUMRUKLADI

Otomobilinden inip, arkasındaki aracın yanına giden İşçimen, saldıraya uğradı. 7 suçtan kaydı bulunduğu öne sürülen saldırgan yere düşürdüğü savcıyı, defalarca yumruklayıp darbetti. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

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Trafik magandaları bu kez Yargıtay Savcısını hedef aldı! Darp edilen Savcı İşçimen SABAH’a konuştu

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç "İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Trafik magandaları bu kez Yargıtay Savcısını hedef aldı! Darp edilen Savcı İşçimen SABAH’a konuştu

Fotoğraftaki: Şüphelilerden E.G

HAKARET EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesinde bulunan bir işletmenin otoparkından çıktığı esnada, iki şüpheli ile tartıştığı bir zanlı tarafından darp edildiği, diğer zanlının ise hakaretlerde bulunduğunun belirlendiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen E.G. ve T.T.İ. isimli iki şüpheliden İşçimen'e hakarette bulunduğu belirlenen T.T.İ. isimli zanlının yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen T.T.İ hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Trafik magandaları bu kez Yargıtay Savcısını hedef aldı! Darp edilen Savcı İşçimen SABAH’a konuştu

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN BİRÇOK ADRESE BASKIN YAPILDI

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran E.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan zanlının olabileceği birçok adrese gidildiği ancak henüz bulunmadığı öğrenildi.

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