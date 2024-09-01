Giriş Tarihi: 01.09.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
23:58
Trafik magandaları bu kez Yargıtay Savcısını hedef aldı! Darp edilen Savcı İşçimen SABAH'a konuştu
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçından çıktıktan sonra arkasındaki kornaya basan sürücüyü uyarmak isterken saldırıya uğradı. İşçimen'i yere düşüren saldırgan Yargıtay Cumhuriyet Savcısını defalarca yumruklayıp darbetti. Olayla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan İşçimen yaşadığı dehşeti, "Nefes borum kesildi. İki kere kalbim durdu. İkinci hayatımı yaşıyorum." sözleri ile anlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.