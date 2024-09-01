Trafik magandaları bu kez Yargıtay Savcısını hedef aldı! Darp edilen Savcı İşçimen SABAH’a konuştu

Fotoğraftaki: Şüphelilerden E.G

HAKARET EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesinde bulunan bir işletmenin otoparkından çıktığı esnada, iki şüpheli ile tartıştığı bir zanlı tarafından darp edildiği, diğer zanlının ise hakaretlerde bulunduğunun belirlendiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen E.G. ve T.T.İ. isimli iki şüpheliden İşçimen'e hakarette bulunduğu belirlenen T.T.İ. isimli zanlının yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen T.T.İ hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.