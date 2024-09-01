Trafik magandaları bu kez Yargıtay Savcısını hedef aldı
15 Temmuz hain darbe girişimi soruşturmalarında Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliği yapan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçından çıktıktan sonra arkasındaki kornaya basan sürücüyü uyarmak isterken saldırıya uğradı. İşçimen’i yere düşüren saldırgan Yargıtay Cumhuriyet Savcısını defalarca yumruklayıp darbetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınarken zanlılardan birinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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