TÜİK MART AYI ENFLASYON VERİLERİ || Mart 2024 enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Nisan aynın ilk günlerinde Mart ayı 3 aylık enflasyon farkı için gözler TÜİK'e çevrildi ilk iki ayında enflasyondaki artış yüzde 11,23 seviyesine çıkmıştı. Tüm piyasayı belirleyecek olan enflasyon oranı büyük bir heyecanla takip ediliyor. Türkiye'de birçok ödeme enflasyon farkı üzerinden belirleniyor. Bu sebeple de 3 aylık enflasyon farkı merak ediliyor. Peki, TÜİK Mart 2024 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?