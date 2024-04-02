Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
11:23
TÜİK MART AYI ENFLASYON VERİLERİ || Mart 2024 enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Piyasalarda seçim sonrası ilk enflasyon rakamları için beleyiş başatı. Enflasyon beklentisiyle birlikte 3 aylık enflasyon farkı için gözler TÜİK'e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını paylaşılıyor. Nisan ayının ilk günleriyle gözler Mart ayı enflasyon verilerine çevrildi. Enflasyon, ocak ayında asgari ücret zammı ve yıl başı fiyat ayarlamaları etkisiyle yüzde 6,7 yükselmişti. Şubat ayında ise fiyat artışlarının birikimli etkisiyle yüzde 4,53 ile beklentileri aşmıştı. Peki Mart ayıyla birlikte enflasyon oranında değişim yaşanacak mı?, 3 aylık enflasyon farkı beklentisi ne kadar? İşte, enflasyon beklentisi ve mart ayı enflasyon rakamları açıklanma tarihi