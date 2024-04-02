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Haberler Galeri TÜİK MART AYI ENFLASYON VERİLERİ || Mart 2024 enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 11:23

TÜİK MART AYI ENFLASYON VERİLERİ || Mart 2024 enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Piyasalarda seçim sonrası ilk enflasyon rakamları için beleyiş başatı. Enflasyon beklentisiyle birlikte 3 aylık enflasyon farkı için gözler TÜİK'e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını paylaşılıyor. Nisan ayının ilk günleriyle gözler Mart ayı enflasyon verilerine çevrildi. Enflasyon, ocak ayında asgari ücret zammı ve yıl başı fiyat ayarlamaları etkisiyle yüzde 6,7 yükselmişti. Şubat ayında ise fiyat artışlarının birikimli etkisiyle yüzde 4,53 ile beklentileri aşmıştı. Peki Mart ayıyla birlikte enflasyon oranında değişim yaşanacak mı?, 3 aylık enflasyon farkı beklentisi ne kadar? İşte, enflasyon beklentisi ve mart ayı enflasyon rakamları açıklanma tarihi

TÜİK MART AYI ENFLASYON VERİLERİ || Mart 2024 enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Nisan aynın ilk günlerinde Mart ayı 3 aylık enflasyon farkı için gözler TÜİK'e çevrildi ilk iki ayında enflasyondaki artış yüzde 11,23 seviyesine çıkmıştı. Tüm piyasayı belirleyecek olan enflasyon oranı büyük bir heyecanla takip ediliyor. Türkiye'de birçok ödeme enflasyon farkı üzerinden belirleniyor. Bu sebeple de 3 aylık enflasyon farkı merak ediliyor. Peki, TÜİK Mart 2024 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

TÜİK MART AYI ENFLASYON VERİLERİ || Mart 2024 enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının tarihi belli oldu. TÜİK Mart 2024 enflasyon rakamları 3 Nisan Çarşamba günü belli olacak. Enflasyon, ocak ayında asgari ücret zammı ve yıl başı fiyat ayarlamaları etkisiyle yüzde 6,7 yükselmişti. Şubat ayında ise fiyat artışlarının birikimli etkisiyle yüzde 4,53 ile beklentileri aşmıştı. Böylece yılın ilk iki ayında enflasyondaki artış yüzde 11,23 seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 36 olarak belirlendi.

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TÜİK MART AYI ENFLASYON VERİLERİ || Mart 2024 enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK, BEKLENTİ NE YÖNDE?

Beklentiler aylık enflasyonun yüzde 3,5 yükseleceği yönünde. Yıllık enflasyonun ise yüzde 69'u aşması öngörülüyor. Merkez Bankası, aylık enflasyonun ana eğilimindeki gidişatı dikkat alıyor. Enflasyonun mart ayında gıda ve hizmetlerde yaşanan fiyat artışlarının etkisiyle yükselmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,43 olarak açıklandı. Yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 44,19'a yükseldi.

TÜİK MART AYI ENFLASYON VERİLERİ || Mart 2024 enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Yılın ilk iki ayında enflasyon oranları beklentinin üstünde gerçekleşti. Ocak ayında yüzde 6.7, şubat ayında ise enflasyon yüzde 4.53 oldu. 3 Nisan çarşamba günü mart ayına ilişkin enflasyon rakamları TÜİK tarafından duyurulacak. Genel beklenti enflasyonun yüzde 3.5 civarında gerçekleşeceği yönünde. Şubat ayında enflasyonun yüksek çıkmasının ardından Merkez Bankası politika faizini sürpriz bir şekilde 500 baz puan artırdı. Politika faizi yüzde 50'ye çıkarıldı. Enflasyonun seyri, alınacak önlemler seçimin bittiği dönemde dikkatle takip edilecek.

TÜİK MART AYI ENFLASYON VERİLERİ || Mart 2024 enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 69,32

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

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