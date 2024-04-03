Giriş Tarihi: 03.04.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
15:28
Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2024: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
Tüpraş temettü ödeme tarihleri hisse sahibi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda temettülerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı netleşti. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Peki, 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, TUPRS Tüpraş temettü ödeme tarihi…