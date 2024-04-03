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Haberler Galeri Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2024: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 15:28

Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2024: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

Tüpraş temettü ödeme tarihleri hisse sahibi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda temettülerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı netleşti. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Peki, 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, TUPRS Tüpraş temettü ödeme tarihi…

Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2024: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

Tüpraş temettü ödeme tarihleri belli oldu. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirket yatırımcılarına hisse başı temettü ödemesi yapacak. Hisse başına ödenecek nakit temettü tutarları ve ödeme tarihleri netleşti. Bu gelişme sonrası şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TUPRS Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2024.

Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2024: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ 2024: TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK, HİSSE BAŞI KAÇ TL KAR VERECEK?

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi yatırımcılarına duyurduğu hisse başı net 9,34 TL net temettü dağıtım tarihin netleştirdiğini duyurdu.

Şirketin genel kurula sunduğu 5 Nisan planı kabul gördü. Buna göre, dağıtım tarihi 3 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 5 Nisan 2024 olacak.

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Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2024: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre Tüpraş, hisse başına brüt 10,38 TL, net 9,34 TL temettü ödemesi yapacak.

Tüpraş'ın 4 Mart'ta açıkladığı temettü planı netlik kazandı. Buna göre Tüpraş temettüsüne ilişkin ödeme 3 Nisan'da yapılırken, 5 Nisan tarihinde ise yatırımcıların hesaplarına geçecek.

Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2024: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

Açıklamaya göre, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımı; 20 milyar lira ortaklara birinci kâr payı, 1 milyar 990 milyon 366 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, 20 milyar liranın tamamının nakden ödenmesi kararı kabul edildi.

Ayrıca, finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketin likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verildiği de belirtildi.

Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2024: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Tüpraş temettü dağıtım tarihi 3 Nisan 2024 ödeme tarihi 5 Nisan 2024 olarak duyuruldu. Buna göre TUPRS temettü ödemesi 5 Nisan Cuma günü hesaplara geçecek.

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